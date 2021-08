La sorprendente relación entre el oro olímpico Alberto Fernández y Hombres G

Alberto Fernández formó una pareja descomunal con Fátima Gálvez en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Juntos, en la modalidad de tiro mixto, hicieron historia trayendo a España la medalla de oro, tras romper 148 de los 150 platos, ¡qué pasada!

Le suele pasar a las personas con grandes habilidades que se mueven por más de un campo. En este caso, además de ser los mejores del mundo en su deporte, Fátima es enfermera y Alberto guarda una estrecha relación con la música desde que era tan solo un niño.

Su afición llega a tal magnitud que le sigue acompañando con el paso de los años. Y no solo eso, sino que forma parte de una banda que toca versiones de Hombres G. Él es el encargado de hacer sonar la guitarra y también se ocupa de los coros.

Esta formación se llama Los Geiperman y llevan ya a sus espaldas más de 70 conciertos. No te pierdas este vídeo de su actuación en el madrileño Independance Club, con solo a las seis cuerdas incluido de nuestro protagonista. ¡Qué grata sorpresa nos ha dado!

Además de homenajear al mítico grupo de David Summers, esta banda toca otros temas inolvidables de pop español e incluso tienen sus propias composiciones. Además, Alberto también tiene a Los Beatles entre sus rockeras influencias musicales.

Estos dos magníficos tiradores lograron la máxima condecoración olímpica el 31 de julio en las Olimpiadas que se están celebrando en Japón. "Me lo he pasado pipa, ha sido fácil", declaró con una sonrisa el deportista tras su victoria. Hasta el momento, suyo es el único oro que suma el casillero español, por lo que esperamos que no sea el único.