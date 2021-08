Jennifer Aniston, muy aplaudida por su radical medida con sus amigos anti-vacunas

Aunque las vacunas podrían haber sido la mejor noticia de toda la pandemia, no tardaron en surgirle detractores. Negacionistas y gente posicionada en contra de las mismas son libres de dar su opinión, aunque ésta termine por ser de lo más peligrosa para la situación que vivimos. Y Jennifer Aniston lo tiene muy claro.

La actriz, que se encuentra en plena promoción de la segunda temporada de su serie The Morning Show, ha concedido una entrevista para el medio InStyle que no ha dejado indiferente a nadie. Precisamente con motivo de este proyecto, se le ha preguntado acerca de qué ve en la televisión habitualmente, sorprendiendo con su respuesta.

Según la estadounidense, más allá de series televisivas le gusta estar muy informada viendo las noticias. Eso sí, llegó un momento que tuvo que parar a causa de la fatiga que suponía la carga informativa sobre la pandemia, que soportaba "queriendo ver algo esperanzador" pero sin demasiado éxito. Por ello tiene mucha fe en las vacunas.

Las vacunas, elemento clave para Aniston

Con la vacunación tan avanzada, es imposible tener una pizca de ilusión que haga vislumbrar el final de la pandemia. Al menos así lo ve Aniston, que daba la razón a su entrevistadora al afirmar que los tiempos más desesperanzadores eran en los que no se podía ver el final. Así, la actriz arremetía contra uno de los grupos más peligrosos de esta última parte de la pandemia: los anti-vacunas.

"Aún hay un gran cantidad de gente que son anti-vacunas o simplemente no escuchan los hechos. Es una verdadera pena", comenzaba. Sus argumentos en seguida llegaban a una de las medidas más radicales que la eterna Rachel Green ha tomado con respecto a su círculo más cercano, y que ha sorprendido a muchos de los lectores de la entrevista. Muchos afirman que es por ser tajante, aunque otros admiten que es algo de lo más normal.

"He pedido a cierta gente de mi rutina semanal que han renunciado a la vacuna o que no han querido decir si han sido vacunadas o no, y es una lástima", confesaba. Hay que recordar que en ciertas zonas de Estados Unidos se han radicalizado las posturas con respecto a la vacunación, convirtiéndose incluso en un tema tabú.

Sin embargo, parece que Aniston lo tiene muy claro. Vacunarse deja de ser una preferencia cuando se pone en peligro la salud de todo un país, y ella lo manifiesta así: "Es difícil porque todo el mundo puede tener su propia opinion, pero muchas opiniones no se basan más que en el miedo o en la propaganda", finalizaba tajante.

Parece que dar el paso de vacunarse es esencial para mantener la amistad con ella. Algo que ha propiciado montones de opiniones en la red, a la par que concienciando a unos pocos rezagados. Un tema espinoso, pero necesario.