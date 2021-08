The Weeknd adelanta su nueva canción, Take my breath, con motivo de los Juegos Olímpicos

The Weeknd nos ha tenido durante todo el mes de agosto con la intriga pero por fin su nuevo proyecto musical ya tiene nombres y apellidos. El solista ha confirmado a través de sus redes sociales que este viernes presentará su nueva canción: Take my breath (como ya os comentamos con el primer adelanto sonoro).

De momento, al adelanto que presentó hace unos días en sus redes sociales hay que sumarle un nuevo teaser en el que el canadiense presta su canción para la cobertura que la NBC está haciendo de la sección femenina de atletismo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Es probable que sea este viernes durante algún momento de la emisión cuando se pueda escuchar lo nuevo del solista. Y puede que en esta ocasión no esté solo ya que en las últimas fotografías que ha publicado a través de su cuenta oficial en Instagram le acompaña una mujer.

Con la duda de si se trata de alguna artista invitada o simplemente de la protagonista femenina de su videoclip, The Weeknd nos ha emplazado a todos para mostrarnos la primera tarjeta de presentación del que será su nuevo disco de estudio.

A la espera de conocer más detalles de su nuevo disco, esperamos que Abel Tesfaye nos sorprenda con alguna colaboración en su próximo elepé como ya hizo en este 2020 con Maluma, Rosalía, Calvin Harris o Juice WRLD.

Un elepé en el que ya lleva trabajando un tiempo y que podría llevar por título Amanecer. Porque en los últimos días Abel Tesfaye ha estado dejando varias pistas y detalles siempre jugando con el concepto del amanecer cerrando además la era de su anterior trabajo: After hours.

"The After Hours are done and The Dawn is coming" ("La era After Hours ha acabado. Y El Amanecer está llegando"). Con este mensaje en sus stories de Instagram The Weeknd cerraba su anterior etapa musical, la de After hours, y abría su nueva etapa y quién sabe si llevará por título "El Amanecer". Poco después de hacer ese anuncio Abel Tesfaye reseteaba completamente su perfil oficial en Instagram.

Un disco para el que reconoció que se había inspirado por la pandemia y por el movimiento Black Lives Matter. Su nuevo proyecto está muy cerca y se ha traducido ya en algunas composiciones que muy pronto podrían cobrar vida en las principales plataformas de streaming.