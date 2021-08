The Weeknd abre su nueva etapa musical reseteando todo su Instagram

"The After Hours are done and The Dawn is coming" ("La era After Hours ha acabado. Y El Amanecer está llegando"). Con este mensaje en sus stories de Instagram The Weeknd cerraba su anterior etapa musical, la de After hours, y abría su nueva etapa y quién sabe si llevará por título "El Amanecer".

Poco después de hacer ese anuncio Abel Tesfaye reseteaba completamente su perfil oficial en Instagram pero para aquellos que se lo perdieron, siempre pudieron acudir a su cuenta oficial de Twitter donde podría habernos dejado otra pista de lo que está por llegar.

Porque su último tuit publicado hasta el momento es "say your final goodbyes..." ("Di tus últimos adioses") junto a un emoji del amanecer. Quizá suene demasiado obvio suponer que el disco vaya a llamarse The dawn y que su primer single vaya a ser Say youf final goodbyes pero de momento las pistas nos conducen hasta aquí.

Sus más de 30 millones de seguidores en Instagram están a la espera de noticias del músico canadiense que no ha dejado ni una sola publicación y ni siquiera la imagen del perfil. Queda claro que si en After hours The Weeknd creo todo un personaje y una estética va a suceder algo similar para su nuevo proyecto musical.

Un disco para el que reconoció que se había inspirado por la pandemia y por el movimiento Black Lives Matter. Su nuevo proyecto está muy cerca y se ha traducido ya en algunas composiciones que muy pronto podrían cobrar vida en las principales plataformas de streaming.

Sin embargo, el solista canadiense suele ser también muy cuidadoso con todos los detalles de sus proyectos. Una circunstancia que motivó que entre Starboy y After Hours pasaran cuatro años de diferencia. Pero sin poder salir de gira pese a realizar espectaculares actuaciones como la de la Super Bowl, The Weeknd habría tenido mucho tiempo libre para trabajar.

"He estado más inspirado y creativo durante la pandemia de lo que normalmente estoy cuando salgo de gira. La pandemia, el movimiento Black Lives Matter y la tensión por las elecciones ha creado en mí un sentimiento de gratitud y cercanía por lo que tengo y por la gente que tengo cercana a mí" confesó el intérprete.

A la espera de conocer más detalles de su nuevo disco, esperamos que Abel Tesfaye nos sorprenda con alguna colaboración en su próximo elepé como ya hizo en este 2020 con Maluma, Rosalía, Calvin Harris o Juice WRLD.