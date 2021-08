El nuevo disco de Lady Gaga será Love for sale junto a Tony Bennett en su retirada

Lady Gaga no para de trabajar. Si hace unas semanas descubrimos gracias a su productora que ha cambiado radicalmente su imagen para meterse en el papel de su nueva producción cinematográfica (The House of Gucci), ahora hemos podido conocer los primeros detalles de su nuevo proyecto musical.

Y como ya sucediera hace algunos años, la nueva aventura musical de la neoyorquina no será en solitario. Porque desde hace tiempo la Germanotta mantiene una increíble relación amistosa y profesional con uno de los grandes crooners de la historia de la música Tony Bennett.

Su nuevo disco de estudio conjunto ya es oficial. Llevará por título Love for sale y tendrá como primera tarjeta de presentación la canción I get a kick out of you. El dúo lo está promocionando a través de todos sus canales oficiales así como con dos únicos conciertos que celebrarán en el Radio City Music Hall de Nueva York para unos cuantos afortunados.

Esta nueva grabación es un tributo a la música de Cole Porter incluyendo el primer sencillo que se escuchó por primera vez en el musical Anything Goes, en Broadway.

"Hoy, estoy muy emocionada de anunciar que nuestro nuevo álbum Love For Sale se lanzará el 1 de octubre. ¡Puedes reservar el álbum y escuchar nuestro primer sencillo I Get A Kick Out Of You en todas partes ahora!" escribió Lady Gaga a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales.

Quedan por lo tanto dos meses para el lanzamiento del nuevo álbum de estudio de Lady Gaga y Tony Bennett. Y como decía, no será la primera ocasión en la que ambas estrellas colaboran con un álbum completo, pues en 2014 lanzaron el material Cheek To Cheek. La propia intérprete lo recordó para todo su público.

"El día que publicamos Cheek To Cheek en 2014, Tony Bennett me llamó y me preguntó si quería grabar otro disco con él, esta vez celebrando las canciones de Cole Porter. Siempre me siento honrada de cantar con mi amigo Tony, así que, por supuesto, acepté la invitación" posteó la artista estadounidense.

El anuncio del nuevo trabajo de Gaga y Bennett no ha podido ser más significativo dentro de la historia de la industria musical. Primero porque el músico acaba de celebrar su 95º cumpleaños y en segundo lugar porque este Love for sale supondrá la despedida definitiva de la música del intérprete.