El último juego de Taylor Swift que vuelve loco a sus fans

Lxs fans de Taylor Swift se han pasado todo el dia resolviendo el último acertijo que la solista estadounidense les ha puesto a través de las redes sociales. La cantante lanzó un vídeo con una serie de letras que sus seguidorxs tenían que ordenar para recabar las primeras pistas del listado de canciones definitivo de su próximo proyecto musical.

La intérprete está regrabando todos sus primeros discos para recuperar los derechos de sus canciones y tras presentar el anuncio de Red (Taylor's version) y fechar su lanzamiento para el 19 de noviembre, una de las escasas incógnitas que quedaban en torno al elepé era el tracklist definitivo del mismo.

Taylor Swift ya adelantó que estaría compuesto por una treintena de canciones y gracias a las primeras pistas ya hemos podido ponerles nombre y apellidos. Al menos a las canciones extra que la solista anunció que iba a incorporar junto a las que formaron parte del disco original.

Las letras iban saliendo de una caja fuerte en series de 14 y lxs fanáticos de la vocalista no tardaron en entender que se trataba de una especie de 'sopa de letras' que escondía nombres claves para entender el listado de canciones.

Ronan, la canción dedicada al pequeño fallecido de cáncer de la que ya os hablé, Ed Sheeran, como uno de sus colaboradores junto a Chris Stapleton y Phoebe Bridgers, All too well, el tema del que Taylor ha avisado que dura 10 minutos...

Hay que recordar que el disco original Red que vió la luz en 2012 y que incluía 16 canciones (22 en su edición deluxe) a las que ahora podemos sumarles unos cuantos títulos que han sido descubiertos gracias al juego de Taylor Swift y a la pericia de su base de fans.

Estas son algunas de los títulos posibles que podrían formar parte de Red (Taylor's version): Ronan, Better man, Babe, All too well, Nothing new, First nights, Winter stones, Bottle message, Think forever, I bet you thing about me...

"Musical y líricamente, Red siempre se asemejó a una persona con el corazón roto. Estaba por todos lados una especie de mosaico roto de sentimientos que parecía haber sido juntado por alguien al final. Feliz, libre, confundido, devastado, eufórico, salvaje y torturado por recuerdos del pasado. Como probando con piezas de una nueva vida, entré al estudio y experimenté con diferente sonidos y colaboradores. Y no estoy segura de si estaba poniendo mis creencias en este disco, escuchando miles de vuestras voces cantando las letras junto a mí en una pasional solidaridad o si era simplemente el tiempo, pero algo me curó durante el proceso" explicó Taylor Swift en su anuncio oficial hace semanas.