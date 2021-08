Chicote enseña en redes la única receta que se le resiste: “¡Que alguien me diga cómo se hace!”

Alberto Chicote se ha enfrentado a muchos retos en su trabajo con los que ha aumentado su experiencia, y no todos han sido entre los fogones. El chef siempre ha demostrado su vasto conocimiento culinario no solo en su largo recorrido en programas de televisión, sino también en sus mismas redes sociales.



Gran prueba de ello fue lo que hizo durante el confinamiento, cuando no dudó en compartir algunas recetas a través de su cuenta de Instagram para aliviar esos duros momentos por los que todos estábamos pasando. Se hizo tan popular que, al cabo de unos meses, juntó todos esos platos en un mismo libro para todo aquel que quisiera replicar sus invenciones. Lo bautizó como "cocina de trinchera", un recetario en el que reinventó platos tan habituales como el cachopo -plato que no dudó en enseñar en directo a Pablo Motos-, y con el que dejó claro que eran pocas las cosas que desconocía en la cocina… O tal vez no tan pocas.

Y es que el cocinero no ha podido evitar compartir en sus redes una receta totalmente desconocida para él, y que le ha dejado de lo más sorprendido. Y es que el cocinero, aún acostumbrado a platos de lo más variados en su día a día, no podía evitar "alucinar pepinillos" con tan sólo la preparación de su nuevo descubrimiento culinario:

Este vídeo de un cocinero friendo una gran bola con aparentemente pocos ingredientes ha provocado la curiosidad más absoluta del madrileño, que preguntaba en sus redes sociales: "¡Por dios! ¡Que alguien me diga cómo se hace esta masa!", con un tono con el que evidenciaba estar muy sorprendido. Por supuesto, sus seguidores no han tardado mucho en responder y darle la respuesta que buscaba.

Se trata de una xoi chen phong, que en vietnamita se traduce como una tortita de arroz glutinoso. Según cuenta el portal Revista Vietnam, se trata de un alimento muy popular en el sur del país por su fácil elaboración. Cocinada a partir de arroz glutinoso al vapor y frijoles verdes chinos, se forma una masa que se va friendo hasta darle forma de bola de grandes dimensiones. Como se ve en el vídeo, puede llegar a adquirir un volumen muy grande -aunque requiere de una especial atención durante el cocinado-.

Afortunadamente, el chef ha terminado resolviendo su duda gracias a los usuarios de Twitter, que han llenado el tuit de apuestas por identificar el plato. Su respuesta hacia la correcta, además del obvio agradecimiento, ha tenido la confirmación de que se pondrá manos a la obra. "A ver cómo me las apaño", ha contestado en el tuit.

Ahora solo queda esperar a ver si el cocinero incluirá este hallazgo dentro de un nuevo recetario o, por otra parte, experimentará con una nueva receta para compartirla en su perfil de Instagram. Tocará ir haciendo hambre.