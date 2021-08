Susana Griso no le ve "encaje" a Olga Moreno en Antena 3 pero anuncia cambios en 'Espejo Público'

Además de la sorpresa que nos dejaron anoche Beret y Goergina Rodríguez cantando en dúo sobre el escenario y muchísimas actuaciones más, la gala Starlite que se celebró este lunes en Marbella también nos ha dejado algunas noticias sobre el futuro de la televisión.

En concreto, a través de una breve entrevista concedida a Chance de Europa Press, la presentadora de Antena 3 Susana Griso, que lleva 15 años al frente de Espejo Público desveló a la periodista de la agencia de noticias algunos de los detalles de la próxima temporada del programa y aclaró que, pese a los rumores que se han escuchado en los últimos días, ella no le ve "encaje" al fichaje de Olga Moreno, la última ganadora de Supervivientes (Telecinco) y actual mujer de Antonio David Flores.

"Yo dejé las cochas muy en marcha. Con un cambio de plató y bastantes cambios de equipo, pero yo luego ya he desconectado", le explicó la presentadora a la entrevistadora cuando esta le preguntó qué podemos esperar de Espejo Público a su vuelta de las vacaciones. "Va a haber bastantes cambios visuales", recalcó.

Además, Griso, que por primera vez este 2021 ha acudido a la gala benéfica de Marbella que cada año congrega a las celebrities de todo el país, al ser preguntada por al periodista quiso puntualizar que Olga Moreno "es más personaje de la competencia". "No, no se me ocurre No le veo mucho encaje por el tipo de programación de Antena 3", añadió sobre el posible fichaje de la ya conocidísima 'superviviente'.

Por último, la presentadora de Atresmedia quiso dejar claro que ella no se posiciona en el conflicto que existe actualmente entre Antonio David Flores y Olga Moreno y Rocío Carrasco, la exmujer del primero y madre de los hijos que tienen en común. "Yo no tengo vela en ese entierro", bromeó la periodista catalana.

Telecinco le dedicó un programa especial a Olga Moreno

Tras la emisión de la docuserie en la que Rocío Carrasco narra cómo ha sido su relación con Antonio David Flores y sus hijos desde su divorcio y la salida de Supervivienes de la actual mujer de este, Telecinco le propuso a Olga Moreno la realización de Ahora, Olga, un programa en el que la ganadora del reality respondió públicamente a las acusaciones que la hija de Rocío Jurado hizo sobre ella.

Sin embargo, después de esto y pese a que los rumores no han dejado de crecer, todavía no se ha abierto ninguna puerta, al menos de forma oficial, para que Olga Moreno se establezca durante un tiempo como colaboradora oficial de alguno de los programas de la cadena. De hecho, algunos expertos aseguran que, debido a la rivalidad que existe entre las dos principales productoras que trabajan con Telecinco, La fábrica de la tele y Unicorn, el encaje de Olga en algún formato de Mediaset es cada vez más complicado.