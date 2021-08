Hande Erçel dejará temporalmente su trabajo como actriz tras el fin de 'Love is in the air'

Hande Erçel, la actriz que da vida a Eda, la protagonista de la exitosa telenovela turca que Telecinco está emitiendo desde el pasado verano Love is in the air, ha anunciado a la prensa turca que tras finalización de la grabación de esta ficción se alejará por un tiempo de los focos para centrarse en seguir formándose como intérprete.

Erçel, cuya popularidad no ha dejado de crecer tanto en Turquía como en España después del estreno de Love is in the air y de que se hiciese pública su relación con el también protagonista de la serie y actor Kerem Bürsin, según adelantó la revista Vatan, quiere alejarse un poco del foco mediático. La intérprete quiere centrarse en adquirir nuevas habilidades que la hagan mejor en su trabajo y vivir nuevas "experiencias".

Para ello, tal y como recoge la prensa turca, Hande Erçel podría viajar a Los Ángeles para ponerse en manos la coach de interpretación Lori Lively, una profesional con la que anteriormente ya han trabajado intérpretes como la también estrella turca Çağatay Ulusoy (Hakan Demir en The Protector) y la joven actrizm Aubrey Anderson- Emmons (Lily en Modern Family).

Lo que está claro después de su inesperado anuncio es que Erçel es una mujer muy perfeccionista. La actriz, pese a haber lamido ya las mieles del éxito de la mano de series como Halka o Azize y de haber ganado y haber ganado en 2017 el premio Youth Turkey Award parece seguir teniendo claro que una de las claves del éxito tanto en el mundo de la interpretación como en cualquier otro ámbito es trabajar y esforzarse por ser cada día un poco mejor.

Love is in the air llega a su fin

Aunque no sabemos cuándo se mudará exactamente a Los Ángeles ni si lo hará público en el momento en el que suceda, la verdad es que todo apunta a que la actriz tendrá que hacer las maletas muy pronto.

En España, Divinity ya está emitiendo la última temporada de Love is in the air —que puede verse cada tarde a partir de las 17:45 horas— y en Turquía el final está que la Fox emita el final en la primera semana de septiembre. Esto significa que no sería de extrañar que Erçel empezase el nuevo curso ya instalada en Estados Unidos. Eso sí, sus fans pueden estar tranquilos, porque aunque ella se vaya a centrar ahora en seguir mejorando como actriz, deja los deberes más que hechos y próximamente estrenará la película Durnk on Love, un film made in Turquía que se plasma la historia del poeta persa Rumi y su amistad con Shams Tabrizi.