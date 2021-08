Rosalía explica por qué no ha lanzado aún su tercer álbum

Las ganas de conocer la nueva música de Rosalía ya son más que evidentes y los rumores y suposiciones sobre su tercer álbum cada vez más frecuentes. Tras el éxito apabullante de El Mal Querer, convertido en un fenómeno musical de una punta a otra del mundo, las expectación por conocer con qué nos sorprenderá la intérprete de Aute Cuture se ha hecho notar en su última entrevista, una de las más reveladoras de la cantante en los últimos meses.

Después de pasar unos días en España y de deslumbrar con su propia reinvención del bikini en su último posado veraniego, Rosalía se encuentra en República Dominicana trabajando en su próximo proyecto. Ha sido allí, concretamente en Alofoke Radio Show, donde la artista catalana ha hablado sin tapujos sobre muchas de las grandes incógnitas que giran a su alrededor a día de hoy, desde cómo comenzó su amistad con Kylie Jenner hasta la más importante de todas: ¿cuándo estará listo su tercer álbum?

"Llevo tres años preparando el próximo disco", confesaba Rosalía tajante y decidida. Y es que, por todos es sabido que la cantante es aficionada a pasarse “to’ el día working sin descansar”, pero esto significa que, prácticamente desde que lanzó El Mal Querer la cantante se puso manos a la obra a por su nuevo trabajo. Ante la pregunta de su interlocutor de por qué tanto tiempo invertido en el que será su tercer disco Rosalía ha dicho: “Soy muy perfeccionista y quiero de verdad que la música tenga feeling, no quiero entregar cualquier cosa. Quiero que tenga un propósito, que se sienta bien, que se sienta bonito y que se sienta bonito y real. Ahora mismo siento que la cosa está cerca…”, decía confirmando las sospechas de que pronto podremos escuchar nueva música firmada por ella.

Continuando con la tiempo empleado en las próximas canciones, Rosalía ha explicado que no se tarda lo mismo para crear una cosa que para otra: "Depende de la canción. Lo que hemos hecho con Tokischa lo hicimos en una tarde", contestaba haciendo un guiño a su proyecto junto a la figura del dembow. "Hay canciones que tienen sentido y otras que no. Mi madre me preguntaba por mi nuevo disco, pero Jimi Hendrix hacía discos en un mes o dos y le salían así como obras de arte que iban a quedar para la historia y luego hay otros discos que se tardan en hacer dos, tres o cuatro años”, ha continuado explicando Rosalía dejando claro que no va a lanzar nada hasta que no esté 100% segura del resultado.

Eso sí, en lo que se refiere a avances, la cantante no ha dado grandes pistas. De hecho, ha revelado que aún no sabe ni qué canciones compondrán el álbum ni cuántas: “El tracklist todavía no está terminado”, afirmaba.

Rosalía habla de su pasión por la música

Unas de las declaraciones que más han sorprendido a quienes han sido testigos de la entrevista han sido en las que Rosalía ha reivindicado su amor por la música por encima de todas las cosas: "Yo seguiría haciendo música aún sin ganar un solo euro”, afirmaba con contundencia. “Por eso sé que me gusta la música que hago, porque la haría igualmente. Para mí el dinero es un medio para hacer lo que quiera, porque siempre pienso en proyectos grandes. Para eso necesitas infraestructura, así que en ese sentido claro que viene bien el dinero. En lo personal no soy tan complicada, porque yo con un pan con tomate, una tortilla y mi familia soy feliz", ha dicho con una sonrisa en el rostro.

Rosalía desvela cómo conoció a Kylie Jenner

Su relación con las Kardashian ha sido una de las más comentadas de los últimos meses, con sus idas y venidas incluidas, siendo todo un reflejo de su gran ascenso internacional como celebrity. Pero, ¿ cómo conoció a su gran amiga Kylie Jenner? "Kylie y yo nos conocimos porque yo conocía Kendall. Y desde entonces nos llevamos muy bien y nos lo pasamos bien juntas. Ella es una mujer inteligente y tiene mucho sentido del humor. Es muy especial, de verdad. De ella he aprendido la determinación y la seguridad que tiene en sí misma. Tiene mucha presencia, es una mujer que transmite fortaleza cuando habla", ha dicho sobre la influencer.