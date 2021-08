Joshua Bassett afirma haber sido víctima de la homofobia

El revuelo causado por las declaraciones de Joshua Bassett, el protagonista de High School Musical, en torno a su orientación sexual no ha sido menor. Fue hace unos meses cuando, a raíz de un comentario que el actor y cantante hizo sobre Harry Styles, a quien aseguró admirar muchísimo, desembocaron en multitud de especulaciones sobre si era homosexual. Todo porque, entre los múltiples halagos que le lanzó, dijo que el intérprete de Watermelon Sugar “estaba bueno”. Algo sobre lo cual, en el propio momento y ya sospechando la avalancha que se le venía encima, Joshua Bassett dijo en tono de broma: “Supongo que este es... que es mi vídeo saliendo del armario, ¿supongo?".

La historia no terminó ahí y Bassett respondió a todos los comentarios que circulaban con una carta en redes sociales en la que aseguró que él “elige el amor”, sin encasillarse en ninguna orientación sexual concreta y dando importancia a otras muchas cuestiones, sin duda más relevantes de quién le atraiga o no: "La toxicidad, el odio y la negatividad dicen menos sobre el tema, pero dicen mucho más sobre quienes lo vomitan. Estamos en el 2021. Somos la generación del amor y el crecimiento, es hora de que comencemos a actuar así (…) Ama a quien amas sin vergüenza. Está bien seguir descubriendo quién eres. La vida es demasiado corta para dejar que la ignorancia y el odio ganen", decía su texto.

Pues bien, a raíz de estas declaraciones, no han sido pocas las voces que han incluido a Joshua Bassett dentro del colectivo LGTBIQ+ y, desde entonces, el compañero de Olivia Rodrigo ha asegurado que ha tenido que enfrentarse en primera persona a la homofobia y la masculinidad tóxica, cuestiones que él mismo ya había criticado en ocasiones anteriores.

Así lo ha contado en una entrevista para Attitude UK Magazine en la que ha repasado todo el aluvión de comentario que generó su simple respuesta sobre Harry Styles: "Esta fue la primera vez que fui sometido a mucha homofobia. Ya sabes, me parece 'directo' a todos los que conozco, más o menos, y ahora he tenido que verla de primera mano", ha contado en la revista. "Verlo puso las cosas en perspectiva, de lo lejos que estamos todavía; Pensé que estábamos mucho mejor de lo que estamos", se lamentaba el chico Disney.

Joshua Bassett y su agradecimiento a los fans

Pero no todos los comentarios que ha recibido han sido negativos, ni mucho menos. El actor también ha hecho hincapié en la cantidad de mensajes de apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores: "La gente puede odiarme para siempre y decir lo más desagradable posible, pero no cambiará nada, porque necesitas levantarte y enfrentar a esa gente como un defensor de todas las personas sin voz", ha añadido Bassett que concluía con este mensaje: "En última instancia, toda esa basura se derrite de una historia, y mucho menos miles de personas que me dicen que he cambiado su vida, lo cual es salvaje, pero también un loco honor".