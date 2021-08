Cuenta atrás para 'La última tentación': Mediaset estrenará el 23 de agosto el 'Capítulo 0'

El reencuentro de La isla de las tentaciones ya tiene fecha de estreno en Mitele PLUS. Telecinco, la cadena que emite este reality en prime time ha anunciado que la primera píldora de esta unión de parejas y tentadores de las tres ediciones anteriores al más puro estilo all stars se emitirá el próximo lunes 23 de agosto en su plataforma de pago 'online', Mitele PLUS bajo el título Regreso a la última tentación.

En este programa, tal y como han indicado desde la cadena, el público podrá ver imágenes inéditas de cómo Christofer y Fano, Lucía e Isaac el 'Lobo', Lester y Patry, Andrea Gasca y Roberto y Mayka y Alejandro llegan a la República Dominicana así como cuáles son sus primeras impresiones y expectativas sobre lo que va a ocurrir en esta edición especial del formato.

Además, las parejas explicarán cómo fue su primer paso por la isla, en qué estado se encuentra su relación en el momento de su llegada a la península de Samaná y cuáles son sus cuentas pendientes y/o relaciones con los solteros y solteras que esta vez han acudido a las villas para ponerles a prueba y entre quienes hay caras tan conocidas como la de Marina, ex de Lobo y examaiga de Lucía; Marta Peñate, expareja de Lester; Óscar, el tentador que conquistó tanto a Andrea como a Mayka; y Manuel, el exnovio de Lucía.

¿Cómo ver Mitele PLUS?

Para disfrutar de este contenido de Telecinco habrá que suscribirse a su plataforma de pago Mitele PLUS, un servicio que tiene un coste de cuatro euros al mes o 40 euros al año si se adquiere con un pago anual y con el que Mediaset ofrece acceso a contenidos exclusivos y descargables para que, en caso de no tener acceso a Internet, también puedas disfrutar de sus series y programas.

La última tentación llegará en septiembre

Aunque el día 23 de agosto llegue un pequeño adelanto del spin off de La isla de las tentaciones, Mediaset ha adelantado ya que el reality se emitirá en televisión a partir del próximo mes de septiembre, aunque no ha confirmado una fecha exacta. Además, tampoco ha indicado qué modelo de emisiones seguirá ni cuál será la duración del programa, por lo que tendremos que esperar para saber si este año habrá varias galas a la semana o si, por el contrario, el programa se emitirá en pequeñas píldoras cada siete días.

Lo que sí conocemos ya es que Sandra Barneda continuará guiando a los participantes desde República Dominicana y que, según sus propias palabras, esta edición va sorprender tanto que "ningún guionista podría haber escrito todo lo que ha sucedido".