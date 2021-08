De Robert Pattinson a Daniel Craig: Estos son los sueldos más altos de las próximas películas de Hollywood

Los sueldos en Hollywood siempre son noticia, y en tiempos en los que los blockbusters dominan la taquilla, aún más. Con cifras como los 2798 millones de dólares de Vengadores: Endgame, las producciones más populares ya no escatiman en sus salarios a estrellas como hicieron hace años.

Al menos así lo ha contado Variety, que ha publicado un artículo que está dando la vuelta al mundo. En él, recoge uno de los temas de los que menos se suele hablar, los sueldos de los actores y actrices más populares de Hollywood. En la lista publicada la cifra va variando en función del nombre -y de la película-, aunque por supuesto siempre se mantiene en cotas millonarias.

Uno de los sueldos que más ha sorprendido -y que además, va al fondo de la lista- ha sido el de Robert Pattinson. El que se puso en la brillante piel de Edward Cullen en su día será conocido de manera internacional el año que viene como el nuevo Batman, en otro reboot del personaje en el que los fans han puesto toda su fe. Quizá por ello y por los varios retrasos que ha sufrido en su rodaje ha sorprendido el caché del londinense.

Pattinson ha recibido la friolera de 3 millones de dólares por ser el próximo Bruce Wayne, algo que contrasta mucho a la baja con sus colegas de profesión también presentes en el artículo de Variety. Eso sí, podría tener una razón justificada.

Y es que tres millones no es un sueldo ínfimo si se le compara con otros debuts en adaptaciones cinematográficas: Jennifer Lawrence y Chris Hemsworth -ambos también en la lista- cobraron 500.000 dólares por Los Juegos del Hambre y 150.000 por Thor, respectivamente. Después del éxito de cada una de las cintas, y en vista de su potencial como franquicias, acabaron por subir considerablemente su caché para las próximas.

El resto de sueldos

El exvampiro no es el único cuyo salario recoge el medio estadounidense. Precisamente el Dios del Trueno, mencionado líneas arriba, le sigue con distancia con 20 millones gracias a su cuarta película con Marvel, Thor: Love and Thunder. Jennifer Lawrence, por su parte, recibirá 25 por su participación en la estelar Don't Look Up -en la que DiCaprio se llevará 30M-.

Más allá de títulos como éste último, los sueldos revelados corresponden en su mayoría a adaptaciones o franquicias. Por ejemplo, Chris Pine cobrará 11'5M por la primera entrega de Dragones y Mazmorras, Keanu Reeves alrededor de 12M por la cuarta entrega de Matrix, y Tom Cruise se hará con 13M por Top Gun: Maverick.

A partir de ahí, todo hacia arriba. Brad Pitt -por Bullet Train-, Ryan Gosling -por The Grey Man- y Sandra Bullock -por The Lost City of D- cobrarán 20M; Julia Roberts -por Leave the world behind-, 25M. Les siguen Mark Wahlberg con 30M -por Spenser Confidential-, y Denzel Washington y Will Smith con 40M -por The Little Things y King Richard, respectivamente-.

El streaming, con los mejores salarios

En el segundo puesto más alto de la lista se encuentra el que ha conseguido ser el actor mejor pagado en los dos últimos años, Dwayne Johnson. El también llamado The Rock se llevará 50 millones de dólares por la película de Amazon Red One. Un dato que el medio destaca, pues las plataformas de streaming son las que más alzan el cheque a la hora de pagar a sus estrellas. De hecho, los únicos de la lista que no están vinculados a proyectos con plataformas son Robert Pattinson, Chris Hemsworth, Sandra Bullock, Brad Pitt y Chris Pine.

Esta nueva variación 'de las reglas del juego' hace que Daniel Craig alcance la cifra más alta de toda la lista. Eso sí, lo hace por varias películas, pues el éxito de Puñales por la espalda hizo que Netflix considerase aumentar la saga hasta convertirla en una trilogía. Por su participación en las dos siguientes cintas, el último James Bond tendrá un sueldo de 100 millones de dólares. Sin duda, todo un aliciente para dar todo de sí en su trabajo.