Laura Fa comparte una foto en ropa interior para reivindicar su cuerpo no normativo

Laura Fa es una de las colaboradoras de Sálvame que, poco a poco, ha tenido que hacerse un hueco en el programa no exenta de algunas polémicas. Pero ha demostrado ser de ideas firmes y de defenderlas hasta las últimas consecuencias, aunque pide perdón cuando considera que tiene que hacerlo.

Antes de ir al programa de esta tarde ha decidido publicar en sus redes un selfie en el que podemos verla en ropa interior. “📌Sin filtros, sin maquillaje y sin hacer la cama. Ayer @rafamoratete me echaba un poco en cara que yo uso muchos filtros. Adoro a Rafa, pero me hizo reflexionar sobre lo que a veces proyectamos. Yo filtros ni uno, pero sí retoco fotos”, aseguraba.

Y parece que ha decidido mostrarse tal y como es y asumir la realidad. “No tengo un cuerpo normativo, tengo arrugas en la barriga que me quedaron después de los dos embarazos, estrías en las piernas de subir y bajar de peso, psoriasis, manchas en la piel, celulitis… Mil defectos que intento esconder”, confesaba.

Quién lo diría viéndola tan espectacular en la foto que ha publicado. De momento, asume lo que tiene. “Tengo 46 años y tengo de todo, cosas que me gustan y cosas que no. Intento enseñar las que me gustan, las que no me acomplejan, las que me dan seguridad. Me pasa como con las opiniones, no todas son las que marca la sociedad, pero son las que tengo y las defenderé hasta donde pueda”, aseguraba.

Presión por el físico

Esto del físico es algo que, pese la tendencia a la auto aceptación y la naturalidad frente al artificio que impera últimamente, es todavía un punto que supone mucha presión social.

“La presión por el físico es algo a lo que nos tenemos que enfrentar las mujeres. Y pesa. Podemos no ser guapas, ni delgadas, ni fibradas, ni tersas…podemos no ser nada de eso y estar espectaculares!! Yo a veces me siento espectacular y lo enseño. Y hoy, de amarillo, y con todos mis complejos, me he levantado, me he mirado al espejo y he dicho: ‘estoy de puta madre!’”, contaba a sus seguidores con esa auto confianza que todas debieran tener.

Preparada para las críticas y los apoyos

Lo tiene claro y advierte: “Es mi cuerpo, son mis normas, es mi instagram y hago y haré con él lo que quiera. Y sí, eliminaré de mi insta todas las opiniones que me dañen”.

De momento, algunos de sus compañeros ya le han demostrado todo su apoyo.