Shawn Mendes crea “hype” con ‘Summer Of Love’ y Camila Cabello le responde

La noticia saltaba hace tan solo unos días: Shawn Mendes se encontraba dentro de nuestras fronteras. La matrícula de un coche y, sobre todo, un emoji con la bandera española, delataron que el artista canadiense estaba en España, aunque poco más se sabía en aquel momento de las intenciones de Shawn en el país.

Da la casualidad de que la visita coincidió con el lanzamiento del remix de KESI junto a Camilo, un cantante que también ha visitado nuestro país este verano con motivo de su gira Mis Manos Tour. Así que hubo quien pensó que quizás podría estar rodando el videoclip oficial del tema junto al colombiano. Pero no tardamos en descubrir la verdad sobre este inesperado aterrizaje.

Porque finalmente se trataba de una nueva canción para el repertorio de Shawn Mendes, y en la que volverá a sorprendernos con más ritmo latino. Para ello, se ha vuelto a rodear del mejor equipo, con el productor Tainy a la cabeza. El puertorriqueño sigue siendo uno de los creadores de música urbana más reputados del mundo entero, por lo que no es de extrañar que haya sido el gran elegido por Mendes.

Mucho 'hype'

Este tema conjunto llevará por nombre Summer Of Love y, dada la temática veraniega de su título, no podían esperar mucho más para sacarlo o la estación del año terminará antes de que lo hiciesen. La canción llegará a nuestras manos este mismo viernes, día 20 de agosto, y lo hará de la mano de un videoclip que efectivamente se ha rodado en España: para ser exactos, en Mallorca.´

No hay duda de que las Islas Baleares son un destino idílico para cualquiera, ¡incluso para nosotrxs! Recuerda que, este año, LOS40 Music Awards 2021 se celebrarán en el archipiélago y volverán a contar con lxs artistas más importantes de todo el mundo. ¿Estará Shawn Mendes entre sus confirmaciones? Sea o no así, tiene una excusa de oro para regresar a nuestro país y regalarnos una interpretación en directo de Summer Of Love desde el lugar que inspiró a la composición.

Por ahora y hasta que sepamos cómo suena esta nueva canción, Shawn continúa ofreciendo todo tipo de adelantos a través de sus redes sociales. Primero fue la foto sobre el capó de un descapotable blanco, después unos segundos de acústico a orillas del Mediterráneo y, finalmente, él mismo al volante del coche con Summer Of Love sonando a través de la radio.

Todas estas piezas fueron grabadas con un simple móvil como si se tratase de auténticos momentos 'instagrameables', pero ahora sí que tenemos ya las primeras imágenes de lo que será su vídeo oficial. En ellas vemos a Shawn Mendes con unxs cuantxs amigxs a bordo de un bote de mar (que tiemblen C. Tangana y su yate) para, después, zambullirse al agua entre risas. ¡El verano soñado para muchxs!

La publicación de Instagram ha superado de largo los 2 millones de 'likes' y, entre todas las reacciones, destaca la de la artista y pareja del cantante Camila Cabello. Si Shawn prometía 'hype' con estos adelantos, la cubana lo confirmaba todo: "I'm hype!", algo así como '¡Estoy expectante!", y no tenemos dudas de que su reacción es la de cualquiera de nosotrxs con unas ganas impresionantes de escuchar por fin Summer Of Love junto a Tainy. Ya solo es cuestión de horas.