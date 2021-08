Muere el padre de Gustavo González y se rompe contando en ‘Sálvame’ cómo lo ha vivido

“Queridísimo papi, mi gordito. Fue bonito acompañarte en este último tramo. Te fuiste tranquilo, sereno, sin sufrimiento. Mi queridísimo hermano José, tu hijo, nos ayudó. Ojalá estés con él y con mami. Buen viaje y que la tierra te sea leve. Os quiero eternamente”. Con estas palabras Gustavo González se despedía en redes de su padre que fallecía esta mañana a los 93 años.

Se queda con que ha podido despedirse de él. “Ha habido brotes de covid y nos dieron un pase especial para que nos pudiésemos despedir de él uno por uno. Ayer, sabiendo que era el último momento, pedí estar y afortunadamente, estuve”, explicaba en Sálvame visiblemente emocionado.

No ha podido evitar romperse y derramar lágrimas cuando recordaba a su padre. “Para mí acompañar a mi padre en un momento así es gratificante”, confesaba, “ha sido una noche… es complicado de entender, pero para mí ha sido bonita”.

Mañana será el entierro y estará allí despidiéndose. “Cuando falleció informé a mis hermanos, a mis hijos. Falleció mi padre y luego viene la parte fea y a las 9 de la mañana ya estaba en el pueblo con todo arreglado”, informaba.

Mañana será el entierro. Estaremos ahí despidiéndole. “Te amo ❤️”, escribía en los comentarios María Lapiedra. Su ex mujer, sin embargo, no se ha pronunciado. “Mi ex quería mucho a mi padre y sé que lo siente, pero no me hace falta que me dé el pésame”.

Un padre y abuelo querido

Aunque aseguraba que estaba tranquilo porque ya se había hecho a la idea y estaba preparado, no ha podido evitar emocionarse recordando cómo fue su padre. “Yo siempre había dicho que mi padre fue un padre duro y no lo fue, fue severo. Fue un hombre con 8 años. Nació en el 28, años complicados. Con 8 años ya era un hombre porque tenía un padre alcohólico y con 8 años tenía que trabajar y siempre conozco a mi padre trabajando. Se perdió su infancia y también disfrutar de la infancia de sus hijos, pero no de sus nietos. Ha sido un abuelo maravilloso, también un buen padre”, explicaba.

“Vengo de una familia muy humilde y fuimos 9 hermanos, mi padre trabajaba de sol a sol. Fueron otros tiempos y estuvo superado de todo y no pudo disfrutar de sus hijos como padre, pero no tengo nada que reprocharle. Pero viéndole como abuelo me ha enamorado más”, expresaba en el programa.

Conoció a su hija pequeña, pero cuando ya tenía una enfermedad cognitiva avanzada que no le permitió disfrutar de ella. “Llevé a conocer a Mía a través del cristal, con esto del covid, no sabía quién era porque tenía un deterioro cognitivo muy avanzado, pero dijo ‘mira qué niña más guapa’. Pero sí ha sabido que tenía otra nieta y la desgracia es que no la ha podido disfrutar”, admitía.

Ahora descansa en paz. “Soy muy escéptico, pero antes de irse le dije, ‘ojalá exista algo y esté mamá y tu hijo’”, terminaba diciendo.