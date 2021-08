El número 1 de LOS40 se llena de besos con ‘Kiss Me More’ de Doja Cat y SZA

Diez semanas les ha bastado a Doja Cat y SZA para alcanzar los más alto de la lista de LOS40. Las dos reinas de la música lo han hecho con Kiss Me More, una de las canciones que más ha pegado estos meses. ¡Y no nos extraña! El tema es de lo más adictivo.

Para la ocasión Doja Cat apostó por un sonido pop con claras influencias de la música disco de los ochenta que tan fuerte está sonando este año. De este modo, las dos estadounidenses le roban la corona a Rauw Alejandro y su Todo de ti este sábado.

El éxito de la canción ha sido tal que ha sonado en el top de otros charts internacionales, siendo una de las canciones más escuchadas de 2021 en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Irlanda o Nueva Zelanda. Y es que la fiebre por Kiss Me More ha pegado fuerte. Y no es para menos!

El tema, escrito por Doja Cat y SZA, pertenece al tercer álbum de estudio de la primera: Planet Her. Además, su lanzamiento fue acompañado de uno de los videoclips que más han dado que hablar del año. Y es que las dos estrellas de la música se convierten en dos diosas galácticas que juegan con el destino de un astronauta que llega a un extraño planeta. Vamos, ¡pura fantasía!

Doja Cat - Kiss Me More (Official Video) ft. SZA

"Quería hacer una canción sobre besos. Pensé que sería lindo. Eso no sucede muy a menudo, sino sólo una canción que se trata únicamente de besarse", dijo Doja Cat sobre el significado de la canción en una entrevista para Apple Music. Y es que la cantante encontró en la sencillez de la letra una fórmula perfecta.

Sus segundos números 1

Kiss Me More es el segundo número 1 de LOS40 de Doja Cat. La estadounidense consiguió alzarse con el primer puesto hace justo un año con Say So, su primer éxito mundial. En ese momento lo hizo en solitario y ahora lo hace acompañada.

Para SZA también es su segundo número 1 en la lista. En 2018, la joven alcanzó lo más alto de la lista junto a Maroon 5 con What Lovers Do.