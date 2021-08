Aunque muchos han acabado ya sus vacaciones, otros apuran este final de agosto y aprovechan el tiempo que les queda disfrutando del sol y el mar. Y entre ellos están Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. Ambos están pasando unos días de descanso en Menorca.

“Menudo paraíso…💙”, compartía la televisiva desde la cubierta de un barco en el que posaba con bikini dejando claro que está en forma. El ejercicio y la buena alimentación le han permitido lucir un cuerpo tan trabajado que ha generado multitud de comentarios aplaudiendo la fotografía que ha publicado. “Tipazo!”, comentaba Andrea Duro que de esto de lucir espectacular sabe mucho también.

Aunque el comentario que más le habrá llegado al corazón será el de su marido que ha aprovechado este posado para compartir una nueva declaración de amor hacia su mujer: “Tu eres el paraíso ❤️”.

Con tanta demostración de amor no es de extrañar que algún seguidor augurara el desenlace: “Adán está a punto de comerse la manzana”.

Deporte en el mar

Claro que antes tocaba disfrutar del mar y de todas las opciones que ofrece. Cristina no dudó en combinar el paddle surf con el yoga, una de sus debilidades. Algunos ya lo han denominado yogasurf. Y, lo mejor de todo es que hemos visto el resultado. “Ya me he vuelto a liar, pero es que así tomo mejor el sol 🤣🤣💙”, escribía junto a la imagen de una de sus posturas habituales.

No faltaban comentarios de sus amigos y seguidores encantados con esta demostración de habilidades.

Mala Rodríguez: Qué preciosidad de colores!!!!!

Maribel Verdú: 😂😂😂😂

Vikika Costa: Encontrada la postura perfecta para que no se te queden las líneas debajo de las nalgas 😂

Paseos divertidos

Y de vez en cuando deja el mar para otro rato y se dedica a conocer los rincones mágicos de la isla. La hemos visto por Sa Pedrera des Pujol con algo más de ropa y destilando sentido del humor.

No ha dudado en hacerse una fotografía en la Plaza del Sol de esta localidad y bromear sobre uno de sus momentos álgidos cada año que vive en este mismo lugar, pero en Madrid. “Yo siempre preparada…🤣🤣❤️”, bromeaba.

Y es que hay muchos que ya están deseando dar las campanadas un año más. De momento, le toca seguir disfrutando del verano, que la Navidad está a la vuelta de la esquina.