¿Nuevo remix de Aitana a la vista? Esto es lo que ha dicho la artista

Que Aitana sigue siendo una de las artistas más solicitadas de la música en español no es ningún secreto. La catalana es todo un fenómeno de masas desde hace ya varios años y lo continúa demostrando con la repercusión que tiene cada una de sus palabras en redes sociales. Especialmente cuando se trata de su propia música.

Precisamente por ese motivo, todx artista que se precie querría contar con ella para hacer el remix de alguna de sus canciones. No solo por ser un gran sello de confianza, sino también porque con ella el éxito está totalmente asegurado. Lo vivimos con la remezcla de Tu foto del DNI, acompañada de su amigo de toda la vida Marmi, y más recientemente lo hemos vuelto a ver con la nueva versión de Mándame un audio, de Fresquito y Mango, muy en la línea rockera y desmelenada del anterior tema.

Y ahora... ¿se vienen cositas otra vez? Todo apunta a que sí, después del cruce de mensajes que la catalana ha mantenido a través de Twitter con el autor de otro de los temas más virales del momento dentro de lo que ya se ha dado en llamar nuevo pop. Quizá no te suene el nombre de Zzoilo, pero si es así más vale que te quedes con él desde ya porque su canción Mon amour se ha convertido en todo un fenómeno de masas y acumula casi 10 millones de reproducciones en Spotify.

"¿Cuándo lo hacemos?"

El sorprendente éxito de ese tema lo demostró la propia Aitana, que hace varias semanas compartió los últimos versos de la canción en su Twitter para mostrar que ella también la tiene en bucle. "Y es que me gustas no se cuantooo / Más que el olor a café cuando me levanto / Contigo no hace falta dinero en el banco / Contigo veo Paris desde todo lo altoooooooooo". La reacción de sus fans no se hizo esperar y aprovecharon la ocasión para pedirle a la artista que participase en el remix de Mon amour.

Algo que, cómo no, también llegó a oídos de Zzoilo, el autor original de la composición. Y si el ruido de lxs tuiterxs no había sido suficiente, él se encargó de hacer la propuesta formal a Aitana. "¿Quieres hacer el remix?", escribió de manera contundente.

Casi un mes ha pasado desde aquel tweet, pero como dicen que lo bueno se hace esperar, ha sido ahora cuando el artista ha obtenido la respuesta que tanto llevaba ansiando. Por fin, Aitana ha visto su mensaje y, por supuesto, se ha mostrado totalmente dispuesta a participar en el remix de Mon amour. Su respuesta, en forma de pregunta también: "¿Entonces cuándo lo hacemos?", ha escrito.

Una respuesta que, sin embargo, también nos deja con más dudas que certezas. ¿Significa esto que esa remezcla será pronto una realidad? Seguro que sí, pero por ahora solo nos queda esperar para comprobarlo.