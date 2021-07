La nueva colaboración de Aitana se pone en marcha en las redes sociales

Aitana acaba de estrenar hace apenas unos días su más reciente dueto junto a Evaluna. Aunque no sea conmigo es la canción que ha convertido a la pareja de cantantes en BFF y casi sin tiempo para recuperarnos del temazo, su nueva colaboración ya se habría puesto en marcha en las redes sociales.

O al menos así lo esperamos después de los mensajes que intercambiaron la solista catalana y Zzoilo en Twitter en la tarde-noche de ayer. Todo empezó cuando la intérprete posteó parte del estribillo del tema Mon amour que se está convirtiéndo en un fenómeno viral en las principales plataformas de streaming.

"Y es que me gustas no se cuanto, Más que el olor a café cuando me levanto, Contigo no hace falta dinero en el banco, Contigo veo Paris desde todo lo alto" escribía Aitana en su perfil oficial complementando el hecho de compartir la letra con un escueto pero muy directo "es un temazo".

Lo que tal vez la cantante no imaginaba es que el responsable de esa letra iba a lanzarle un ofrecimiento casi irrechazable después de confirmar que estaba como loca por la canción: "¿Quieres hacer el remix?".

La respuesta de Aitana a Zzoilo no se hizo esperar y fue tan directo como la propuesta: "Por favor". El acuerdo quedó cerrado, al menos en las redes sociales con un "No se hable más". Ahora tendremos que esperar para comprobar si la idea que surgió en Twitter llega hasta el estudio de grabación y posteriormente hasta el público.

De momento la canción Mon amour sigue escalando en las plataformas de streaming dentro de lo más escuchado y suma ya 2 millones de reproducciones. Seguro que los mensajes de la cantante salida de OT le darán otro pequeño empujón a la espera de la llegada de su remix.

Y es ue Aitana nunca ha sido una artista de cerrarse puertas. Como bien nos contó durante una entrevista, se siente satisfecha con el sonido pop/rock de 11 razones, su disco más reciente. Sin embargo, aunque ella siempre será una artista pop, no está dispuesta a encasillarse y mira el futuro con ganas de seguir indagando en las diferentes vertientes del género. "Sé que estoy dentro del pop y me encanta, pero me gusta ir tocando muchos palos. Tengo canciones que han funcionado muy bien siendo de estilos diferentes. Entonces si funciona, ¿por qué no voy a probar cosas diferentes?".