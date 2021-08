Lydia Lozano sorprende con el resultado del test de conducir que hace tras asegurar que le gusta correr

Lydia Lozano ha vuelto de vacaciones y ya se ha reincorporado a Sálvame. Y claro, para qué hacerlo con tranquilidad. Por un lado, le daban la mala noticia de que, un año más, los paparazzi habrían lograrlo pillarla en sus momentos de relax con su marido.

Por otro lado, el programa consiguió un testigo que contó que a la colaboradora le gusta demasiado correr en carretera. “¿Qué es eso de ir a 120? Yo le piso porque si no te mueres en la carretera", se defendía ella.

Unas palabras que han causado mucha polémica y que ha inspirado al equipo directivo para someter a Lydia a un examen de autoescuela para comprobar si conoce las normas de conducir.

Jesús Muñoz, profesor de una autoescuela, ha sido el encargado de realizar el examen. No olvidemos que Lydia hace muchos años que se sacó el carnet y que tiene experiencia en la conducción.

Antes de conocer los resultados, Paz Padilla quiso hacer un sondeo entre sus compañeros para que hicieran porras sobre el resultado y no apostaban mucho por ella. Anabel Pantoja llegó a decir que creía que de 30 preguntas había cometido 28 fallos.

Resultado castastrófico

Teniendo en cuenta que con 3 fallos se suspende, no había mucha confianza en ella. Finalmente se desvelaba que había cometido 20 fallos. “Que le retiren el carnet, esta señora no puede conducir”, decía Kiko Hernández.

Los colaboradores y la presentadora se llevaban las manos a la cabeza y ponían el grito en el cielo con este resultado que evidencia un desconocimiento muy grande de la normativa de conducción. Nadie podía quedarse sentado en su sitio tras conocer estos datos.

Lydia no hacía más que reírse tras conocerse sus 20 fallos de 30 preguntas, pero mientras se abanicaba por los calores que le estaban entrando. Y tenía una pregunta para el profesor: “¿Por qué me has dicho que te había sorprendido para bien?”.

“A veces lo importante no es la cantidad sino la calidad”, respondía el profesor que aseguraba que habría que quitarle el carnet de conducir y aseguraba que la colaboradora necesitaba de sus servicios para aprender a conducir.

Así que, cuidado si te cruzas con Lydia por la carretera.