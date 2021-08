10 curiosidades de Charlie Watts que (quizás) no conocías

El mundo de la música está de luto por el fallecimiento de Charlie Watts, el famoso batería de The Rolling Stones, que se ha marchado a los 80 años de edad dejando un vacío en la mítica banda. Para mucho, el más calmado y tranquilo de ‘los Stones’ y, para otros, posiblemente el más carismático desde el fondo del escenario, sea como sea, lo que está claro es que Charlie Watts ya ha pasado a la historia como una de las leyendas de la música del siglo XX.

Con 50 años de carrera a sus espaldas y una vida llena tanto de éxitos como de excesos, la figura aparentemente en la sombra de batería del grupo hace de Charlie Watts uno de los miembros más discretos de The Rolling Stones y, probablemente uno de los menos conocidos también por su personalidad no muy escandalosa. Dispuestos a bucear en la figura de Charlie Watts mientras le dedicamos un cálido adiós, te dejamos por aquí 10 datos curiosos que quizás no conocías sobre uno de los músicos más importantes del mundo: el batería de The Rolling Stones.

1. Era diseñador gráfico de profesión

De hecho, inicialmente, para él la música era una especie de “plan B” en su vida. Eso sí, supo darle salida dentro de la banda y diseñó la tapa de Between the Buttons (1967), la portada del disco en vivo Get Yer Ya Ya’s Out! (1970) y alguna que otra escenografía de sus conciertos.

The Rolling Stones / Getty Images / Photo by Dave Hogan/Hulton Archive/Getty Images

2. Superó un cáncer de garganta

En junio de 2004, Watts fue diagnosticado con cáncer de garganta. Se sometió a un tratamiento de radioterapia y se recuperó a tiempo para grabar el disco A Bigger Bang de los Rolling Stones, lanzado en 2005.

The Rolling Stones / Getty Images / Getty Images

3. Dio un puñetazo a Mick Jagger

Tal y como afirman varias fuentes, entre ellas la autobiografía del guitarrista Keith Richards, Charlie Watts y Mick Jagger protagonizaron un enfrentamiento. Ocurrió una noche en Ámsterdam a mediados de los ochenta en la que el cantante, no del todo sobrio tal y como cuentan, preguntó por Charlie Watts diciendo “¿Dónde está mi baterista?” Poco después Charlie Watts apareció y le dijo: "No soy tu baterista, tú eres mi maldito cantante", justo antes de darle un puñetazo a la estrella de rock.

4. Tuvo problemas con el alcohol y las drogas

“Eran mi forma de lidiar con problemas familiares... Mirando hacia atrás, creo que fue una crisis de mediana edad. Todo lo que sé es que me convertí totalmente en otra persona alrededor de 1983 y salí de eso alrededor de 1986. Casi pierdo a mi esposa y todo por mi comportamiento", dijo Charlie Watts en una entrevista.

5. El jazz era su verdadera pasión

Un estilo musical que descubrió de niño gracias a un vecino suyo que se convirtió en bajista y que influyó en su forma de tocar la batería y de entender la música.

6. Se casó para toda la vida

Charlie Watts contrajo matrimonio con Shirley Ann Shepherd, a quien conoció antes de que The Rolling Stones saltasen a la fama internacional. Con ella tuvo una hija en 1968, la única de la pareja, llamada Seraphina y madre de su única nieta, Charlotte.

Charlie Watts con su mujer, Shirley Ann Shepherd, y su hija. / Getty Images / Photo by Lawrence Schwartzwald/Sygma via Getty Images

7. Destacó por su estilismo

El periódico británico The Daily Telegraph lo nombró uno de los hombres mejor vestidos del mundo y en el año 2006, la revista Vanity Fair lo incluyó en el Salón de la fama internacional de los mejores vestidos.

8. Aclamado por sus compañeros

“No sé cómo diablos ese viejo imbécil llegó a ser tan bueno. Él sería el último en estar de acuerdo, pero para mí es EL baterista. No hay muchos bateristas de rock and roll que realmente hagan swing. La mayoría de ellos ni siquiera saben lo que SIGNIFICA la palabra. Es la diferencia entre algo que rueda por la carretera y nunca despega y algo que realmente VUELA”, dijo sobre él Keith Richards.

The Rolling Stones / Getty Images / Photo by Samir Hussein/WireImage

9. Y por la crítica

En 2016, ocupó el puesto 12 en la lista de los "100 mejores bateristas de todos los tiempos" de la revista Rolling Stone.

10. La fortuna de Charlie Watts

Tras más de cincuenta años de carrera musical formando parte de una de las bandas musicales más importantes de todos los tiempo, se calcula que el patrimonio neto de Charlie Watts es de aproximadamente 170 millones de dólares.