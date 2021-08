Ana Fernández convierte en una bonita declaración de amor su felicitación a Adrián Roma por su cumple

Hubo un tiempo en el que Ana Fernández, seguramente, pensaba que no podría rehacer su vida sentimental tras sufrir el duro varapalo de tener que despedirse del que era su pareja tras sufrir un accidente de tráfico mortal. Pero la vida le demostró que se puede seguir viviendo y que el amor es parte fundamental de nuestras vidas.

Encontró de nuevo la estabilidad sentimental junto a Adrián Roma, el cantante de Marlon con el que forma una de esas parejas de escaparate por guapos, jóvenes y exitosos. Su relación no ha ido más que consolidándose con el paso de los años y las muestras de amor entre el uno y el otro son constantes.

Así que, no nos extraña que, si este lunes el cantante cumple 33 años, su novia se haya despertado y lo primero que haya hecho es felicitarle de manera pública (imaginamos que primero lo habrá hecho en persona).

La actriz ha convertido su felicitación en un auténtico cuento de hadas: “Había una vez un Peter Pan que surfeaba las olas del Cantábrico, soñaba despierto con un futuro muy concreto mientras paseaba a sus dos Teckel, Gretel y Pepe…”.

Un cuento compartido

Ese es el comienzo de un cuento que unió sus caminos. “‘Hacer soñar a la gente’ quería, cantando algunas canciones que empezaba a componer…. De eso han llovido muchas lágrimas de tristeza y felicidad…. Pero lo consiguió”, escribía sobre el camino que ha recorrido el cantante para conseguir hacer realidad su sueño de dedicarse a la música.

“Hoy es el 33 cumpleaños de este mágico artesano de sueños, que como dijo Walt Disney: “Un día aprendí que los sueños pueden realizarse. Desde ese día ya no duermo para descansar sino para soñar”. Sigue haciéndonos soñar, otros 33 años más ✨✨✨ Felicidades @adri_marlon. Te quiere tu Campanilla 🧚🏼‍♂️”, terminaba lo que es una auténtica declaración de amor.

No ha tardado en llegar la réplica de su chico: “Te quiero, ya no duermo para descansar, duermo para soñar, me encanta eso 🌟💜”. Sin duda, dos soñadores que ahora viajan juntos por esta aventura que es la vida y que les ha hecho muy felices.

Sus primeras palabras con 33

Adrián ha querido compartir unas palabras en este día especial para él y lo ha hecho junto a una foto de su infancia que nos demuestra que ya de niño era uno de esos chicos que roban miradas.

“30 de Agosto, Virgo. Hoy avanzo un año más. Ya no son 32 años a cuestas… Todo ha pasado demasiado de prisa. Me siento como ese niño perdido que se ha vuelto a encontrar, cada día más débil, con más miedos, cada vez más sensible, cada día más humano y eso me encanta, supongo que eso se llama madurez…”, empezaba diciendo descubriéndose sin complejos.

“Hoy me siento especial, para mí es un día más respirando, dando gracias a la vida por seguir dejándome este hueco, por seguir dejando que aprenda con ella, que viva, que sueñe, que ame, que pueda recordar cuando yo quiera, lo que yo quiera, que pueda pedir perdón, que pueda ser yo y permitirme elegir lo que quiero conmigo, a mi lado y para mí. Gracias vida”, terminaba escribiendo.

Unos de los primeros en felicitarle han sido sus amigos de La oreja de Van Gogh y lo han hecho tirando de raíces: “Zorionak compañero!”. Nos sumamos a la felicitación y le deseamos un gran día.