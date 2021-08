Adam Levine defiende a Olivia Rodrigo frente a las acusaciones de plagio a 'Good 4 U'

Pese a que recientemente Olivia Rodrigo ha lanzado la canción Brutal con su respectivo y noventero videoclip, es otro de sus temas el que está en el foco de la actualidad: Good 4 U. Como te contamos en LOS40 hace tan solo unos días, la estrella de la factoría Disney ha tenido que añadir tanto a Hayley Williams como a Josh Farro, excomponentes de la banda Paramore, como personas acreditadas en la autoría de Good 4 U.

En definitiva, una acusación de plagio que parece que ha terminado con buen pie y que se ha resuelto de la forma más pacífica posible, además de la rentabilidad que implica que ambas canciones y su comparación se hayan vuelto virales a costa de la polémica.

Pero, pese a todo, no todos los artistas está conformes con este tipo de discusiones en torno a las autorías de las canciones. Concretamente, ha sido Adam Levine, el vocalista del grupo Maroon 5 quien ha sacado la cara por Olivia Rodrigo en plena tormenta mediática. De hecho, ha dicho alto y claro que “siempre hay mucho drama en torno a la figura de Olivia Rodrigo”.

¿Por qué ha defendido Adam Levine a Olivia Rodrigo?

Ha sido a través de sus stories de Instagram donde el intérprete de She Will Be Loved ha expuesto su postura sobre lo ocurrido, intentando quitar hierro al asunto y tenderle una mano a la joven estrella de la música: "Estas son cosas complicadas y cualquiera que haya escrito una canción sabe que uno copia algo inadvertidamente, luego se publica y entonces hay una demanda. Es algo natural que suceda, y a veces se pone feo y, a veces, está justificado que la gente emprenda acciones legales", comenzaba a explicar el cantante en un vídeo. "Creo que probablemente deberíamos enfrentarnos a esto con un poco más de compasión y comprensión (…) La música es algo creativo y odio verla cancelada", resumía el líder de Maroon 5.

adam levine defendiendo a liv por el conflicto con good4u y como dice al principio re cansado "siempre hay drama sobre olivia rodrigo" same adam sAME pic.twitter.com/40mTl0mPIM — tam. (@sgftolivia) August 27, 2021

Lejos de quedarse ahí, Adam Levine ha puesto un ejemplo ilustrativo que quizás muchas personas recuerden para entender así mejor lo ocurrido con Olivia Rodrigo y Hayley Williams de Paramore. El cantante ha querido recordar que corría el año 2015 cuando Robin Thicke y Pharrel fueron demandados por plagio por su gran éxito mundial Blurred Lines al verse similitudes con el tema Got To Give It Up de Marvin Gaye. Una batalla legal no tan amistosa como la polémica a la que se ha enfrentado la cantante de Driver’s License y gracias a la que la familia del cantante ganó más de siete millones de dólares gracias a la denuncia.

Así ha sido como Adam Levine ha dejado abierto un espacio a la reflexión individual de cada uno abogando por la comprensión y por ver la situación con una perspectiva más natural, algo en lo que ya ha insistido en ocasiones anteriores: “En parte me halaga cuando la gente me copia, pero estoy seguro de que yo también copié a la gente”, dijo en una ocasión el vocalista. Todo mientras, indudablemente se ha posicionado en el lado de la protagonista de la nueva versión de High School Musical.