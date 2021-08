Los fans de One Direction, enfadados ante el inesperado cambio de su cuenta de Twitter

El posible regreso de One Direction pierde cada vez más fuerza. Aunque los rumores siguen circulando por las redes sociales, tanto sus miembros como los acontecimientos que suceden dejan muy claro que tendremos que esperar para que esto ocurra (si finalmente lo hace).

Y es que después de que el museo Madame Tussauds de Londres retirase sus figuras de cera, ahora sus fans se enfrentan a un nuevo cambio que nadie esperaba. Un cambio que puede significar más de lo que imaginamos.

La cuenta de la banda en Twitter ha perdido la verificación en Twitter. Esa es la noticia con la que muchos se encontraron hace unas horas y por la cual no tardaron en inundar la red social de mensajes de enfado. "Dejad de jugar y devolvedle la verificación a One Direction", dice una fan mencionando a la cuenta oficial de Twitter.

Aunque las reacciones de enfado son las que predominan en esta plataforma, también están los que han bromeado sobre la situación. "Acabo de encontrar una banda underground. Ni siquiera están verificados en Twitter. No sé si habéis oído hablar de ellos pero se llaman One Direction", dice un usuario. "Vine para ver que One Direction no está verificado. Me estoy riendo mucho. Lo siento", añade otro. "No sois mejores que yo. Ambos no estamos verificados", bromea la seguidora Sofía.

Pero, ¿por qué? Esa es la pregunta que muchos se hacen y de la que aún no se ha obtenido respuesta. La explicación puede estar en la inactividad de la cuenta. El último tweet fue del 29 de julio de 2020 y, teniendo en cuenta que la banda no muestra signos de su regreso, Twitter ha podido considerar la desaparición del grupo de manera oficial.

Pero esta teoría pierde fuerza al comprobar que cuentas como la de la boyband The Wanted lleva inactiva desde 2014 y mantiene su tick azul. ¿Qué ha podido llevar a One Direction a perder su verificación en Twitter? Quizás la plataforma acabe publicando una explicación para disipar las dudas.

Lo cierto es que la cuenta del grupo en el resto de redes sociales mantiene su estado de verificación, por lo que otra opción que se maneja es que se trate de un error del propio Twitter. Tendremos que esperar para saberlo.

Desde que decidieron darse un tiempo en 2016 para embarcarse en sus proyectos en solitario, la vuelta de Liam, Louis, Harry y Niall se han convertido en la esperanza de millones de personas en todo el mundo. No obstante, ellos han dejado caer en diversas ocasiones que, de hacerse posible, aún tendrán que esperar, pues no se encuentra entre sus planes a corto plazo.

Y a ti, ¿te gustaría verlos de nuevo juntos? ¿Crees que así recuperarían la verificación en Twitter?