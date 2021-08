One Direction, Fifth Harmony, Little Mix... Grupos y solistas que triunfaron en X Factor que se despide

The X Factor o Factor X como lo conocimos en España dice adiós. O quizá sea un hasta pronto. ITV, la propietaria de los derechos de emisión del talent show en Reino Unido ha confirmado que el formato no contará con nueva edición esta nueva temporada televisima y al menos así seguirá hasta 2023. Su objetivo es potenciar otra de las ideas de su creador: Simon Cowell. Sin esa figura y sin ese programa hubiera sido complicado conocer a artistas como One Direction, Little Mix, Fifth Harmony...

Como decíamos, Simon Cowell creó en 2004 este talent show llamado The X Factor, un programa que con el paso de los años fue adaptado y llegó a 50 países diferentes consiguiendo una audiencia superior a más de 500 millones de espectadores. Su funcionamiento era muy sencillo: personas de todo tipo y condición podían presentarse a los castings / audiciones para demostrar su talento musical a varios jueces que les daban un sí o un no.

Artista de todo tipo y condición, solistas, grupos... se enfrentaban en diferentes rondas con la ayuda de mentores que intentaban potenciar sus virtudes. Entre esos jueces y esos mentores figuran artistas de talla mundial como Britney Spears, Demi Lovato, Gary Barlow (Take That), Rita Ora, Nicole Scherzinger...

En España, el formato de Cowell no tardó en triunfar pese a la gran competencia que suponía la existencia de Operación Triunfo o The Voice (La Voz). Factor X llegó a la parrilla de Cuatro en 2007 y 2008 para dar el salto posteriormente a Telecinco con la ayuda de FreemantleMedia con Jesús Vázquez como maestro de ceremonias. Si en Reino Unido y en Estados Unidos conocimos los grupos antes citados, en la edición española el programa nos 'entregó' a artistas como Pol Granch, Angy, María Villalón, Mario Jefferson o Leire, que posteriormente se convertiría en la vocalista de La Oreja de Van Gogh.

Un programa que como casi todo lo que tiene éxito también tiene su lado oscuro. Según confesaron varios concursantes, la situación legal de muchos de los músicos que salieron de X Factor era en unas condiciones muy duras para ellos. Versiones enfrentadas entre Syco, la productora del programa de Cowell, y algunos de los concursantes (como Jedward). Hay que recordar que en esta historia también está Little Mix, la girlband que, después de desvincularse de Simon Cowell, lanzó su tema Not A Pop Song para compartir su historia con sus fans.

One Direction

Era el año 2010 cuando el programa de The X Factor vio nacer a una de las mayores boybands británicas de la historia: One Direction. Cinco jóvenes chicos de diferentes procedencias que se convirtieron en un auténtico fenómeno de masas. Zayn, Harry, Louis, Niall y Liam triunfaron como grupo y lo siguen haciendo en solitario.

Little Mix

Jesy, Jade, Leigh-Anne y Perrie se conocieron en el programa The X Factor, al cual se presentaron por separado, pero el jurado decidió unirlas para dar a luz a un grupo que se haría con la victoria del concurso en 2011. El Girl Power se adueñó de la televisión británica en aquel año cuando este cuarteto femenino hizo vibrar con sus canciones, no solo al jurado del programa, sino a todo un país. Con el paso del tiempo y tras hacerse con la victoria de The X Factor, Little Mix publicó su primer sencillo, Wings. Hoy, la girlband sigue como trío tras la salida de Jesy Nelson.

James Arthur

Otro de los jóvenes talentos de la escena musical británica que triunfó en el talent show y que convirtió su versión de Impossible en uno de los mayores éxitos del 2012. En 2018 anunció que se retiraba de los escenarios aunque ha seguido publicando nueva música.

Leona Lewis

La competencia con la que la ganadora del Factor X inglés tuvo que enfrentarse fue de las más duras sin embargo el público de la nueva diva fue incondicional tanto dentro como fuera del programa. Spirit se convirtió en un debut espectacular en ventas gracias a Bleeding love. Sin embargo costó mantener el listón tan alto.

Fifth Harmony

El salto a la fama de Ally Brooke, Normani, Lauren Jauregui, Dinah Jane y Camila Cabello gracias a Factor X. Un 27 de julio de 2012 nacía una de las girlbands más exitosas de todos los tiempos. Fifth Harmony consiguieron pisar muy fuerte en la industria musical internacional. Con tres álbumes en el mercado, millones de copias vendidas en todo el mundo, éxitos para la posteridad como Worth It, That’s My Girl o Work From Home (canción que se convirtió en todo un himno en este 2020) el quinteto femenino consiguió atesorar millones de fans y convertirse en todo un referente. Sus integrantes ahora lo intentan por separado.

Olly Murs y Marco Mengoni

Otros dos nombres que probaron suerte y triunfaron tanto en la edición británica como en la italiana. Sus seguidores le deben su carrera a su talento musical y al formato televisivo.

Ruth Lorenzo

Conocimos a Ruth Lorenzo no en la edición española sino en la británica. Las noticias de una chica de Murcia que cantaba muy bien y llegó a la final quedando en quinta posición. Las puertas de la industria musical se abrieron para ella y logró representar a España en Eurovisión en 2014. Después de más de una década sigue sorprendiendo con su espectacular voz.

Pol Granch

La música le sirvió a Pol Granch para ayudarle a superar la separación de sus padres. Fue su refugio en los malos momentos. De hecho la música y Factor X consiguieron en su día unir a sus padres que le acompañaron a las audiciones. Durante sus años de carrera ha demostrado su talento y su versatilidad en diferentes idiomas.

Leire

¿Cómo habría cambiado la historia de la música si Leire no hubiera sido vocalista de La Oreja De Van Gogh reemplazando el vacío dejado por Amaia Montero tras su marcha? La guipuzcoana participó en Factor X en España en 2007 y fue eliminada en la sexta ronda. Pero sus versiones la llevaron hasta el grupo donostiarra.

Angy y María Villalón

Angy y María Villalón fueron otras dos solistas que conocimos gracias a su popularidad en el Factor X español. La mallorquina saltó de los escenarios a los platós para rodar Física o química. La malagueña ya había editado algunos discos antes del concurso y posteriormente siguió cantando aunque su popularidad no volvió a ser la del programa.