La película biográfica de Amy Winehouse, más cerca de hacerse realidad

La industria de las películas biográficas sigue viento en popa. La vida de los artistas sigue siendo más que atractiva para el público, y todos deseamos conocer más de cerca los secretos de nuestros ídolos. Bohemian Rhapsody y Rocketman dieron muy buenos resultados, y después de muchos rumores e idas y venidas con sus familiares, parece que finalmente la vida de Amy Winehouse también llegará a la gran pantalla.

Es evidente que la vida de la cantante británica da para mucho, y más allá de su talento musical, completamente indiscutible, su caída a los infiernos debido a las adicciones y su caótica relación amorosa también son muy atractivas. Tan solo publicó dos álbumes de estudio a lo largo de su vida, pero solamente con ello se convirtió en una de las artistas más importantes de toda su generación, una diva del soul.

No es el primer proyecto cinematográfico del que hemos tenido noticias alrededor de Amy Winehouse. Hemos conocido documentales como Amy del cineasta Asif Kapadia que se estrenó en 2015 y recientemente Amy Winehouse & Me: Dionne's Story, desde el punto de vista de la ahijada de la célebre cantante. Ahora llega un proyecto más. Se trata, de acuerdo con The Hollywood Reporter, de una cinta que se basará en el libro Saving Amy que Daphne Barak publicó en 2010, un año antes de que Winehouse muriera a causa de una sobredosis.

El libro está basado en seis meses de grabación que Barak llevó a cabo con la cantante y que completó con su familia durante los últimos tres años de su vida. Además de la artista, se interesó por captar la esencia de la persona que había detrás.

Sus familiares siempre se han mostrado contrarios a que se produzca una película sobre la vida de Amy, así como los fans, que siempre han tratado de proteger la memoria de su ídolo después de su trágico final. Por ahora se desconoce el director ni la actriz que se pondrán al frente de la película. Lo que sí se sabe es que Daphne Barak, la escritora del libro, trabajará como productora ejecutiva.

El director general del estudio Halcyon, David Ellender, encargado de desarrollar la película, dijo en un comunicado: "Nuestro equipo se siente honrado de trabajar en este proyecto. Aunque su carrera se vio truncada demasiado pronto, Amy fue la voz de una generación y estamos deseando contar su historia de la forma más conmovedora posible".