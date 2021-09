Las finalistas de ‘La última cena’ cantan canciones de Miguel Bosé y es un auténtico desastre

Lydia Lozano y Carmen Borrego y Lucía Dominguín y Cristina Cifuentes formaron las dos parejas que se enfrentaron en la final de La última cena. Finalmente fueron Lucía y Cristina las que consiguieron convencer a casi todos y llevarse el honor de convertirse en ganadoras.

Pero la noche dio mucho de sí y lo mejor fue el reto que propuso el programa como deferencia a una de las invitadas, la más floral. Teniendo a Lucía en la competición era inevitable no pensar en su hermano, Miguel Bosé. Aunque últimamente se ha ganado muchas críticas por su postura negacionista ante la pandemia, lo cierto es que su repertorio debe seguir siendo uno de los más cantados en los karaokes.

Paz Padilla informó a las finalistas que tenían que someterse al reto de cantar una de las canciones de Bosé. Tenían que ponerse delante del micrófono que colgaba del techo y seguir la letra en un karaoke de alguno de sus clásicos, de esos que todos hemos tarareado en alguna ocasión.

Ronda rápida de canciones

La primera en romper el hielo fue Lydia Lozano que lo de cantar, quedó claro que no se le da nada bien. Pero eso de ponerle todas las ganas y entrega, se le da bastante bien. Y eso que Amante bandido no era una de las más complicadas.

Luego le llegó el turno a Cristina Cifuentes que, sorprendentemente, acabó siendo la mejor de todas al interpretar en su karaoke Don Diablo. No entonaba mal y era capaz de leer la letra al ritmo que tocaba. ¿Habrá nacido una estrella?

El desastre absoluto llegó cuando le tocó el turno a Carmen Borrego. A ella le tocaba Morena mía y fue incapaz de cogerle el ritmo. Lydia Lozano intentó ayudarla y acabó cantando ella, en su habitual desastre personal. Eso sí, no se puede negar que lo intentara y que, poniendo caras, es la mejor.

Y, por último, le tocó a la hermanísima y lejos de todo pronóstico, lo suyo fue otro desastre. No se sabía la letra de Los chicos no lloran y no dio pie con bola y la culpa fue suya por mucho que intentara desviar la atención hacia el micrófono que no estaba a su altura.

Al final acabaron cantando juntas Superman y se unió Belén Esteban que dejó claro que es una gran fan de Miguel Bosé porque se sabía la letra de la canción de principio a fin y, además, fue capaz de bailar y cantar siguiendo el ritmo.

¿Qué le habrá parecido a Bosé?