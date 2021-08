‘La última cena’: Melyssa rompe a llorar cocinando un plato con potencial riesgo de intoxicación

Después del reencuentro de La Isla de las Tentaciones, sus debates y Supervivientes, tanto Melyssa Pinto como Tom Brusse pueden decir que están cumpliendo aquello que acordaron de "quedar como amigos". Aún con sus idas y venidas, la expareja se ha ido juntando en varios programasy realities de la casa Mediaset. Ahora, ésta les ha juntado de nuevo en La Última Cena.

En este programa no sólo han tenido que volverse a ver las caras -algo para lo que supuestamente ya no tienen problema-, sino que han tenido que formar equipo para cocinar juntos todo un menú para varios comensales. Por si fuera poco, su resultado competiría con otros polémicos programas como el de Isa P. o Alba Carrillo.

Éstas aspirantes no lo pasaron especialmente bien en sus turnos, y Melyssa no ha sido diferente a ellas. De hecho, la exsuperviviente no ha podido aguantar la presión del cocinado previo a la emisión y se ha echado inevitablemente a llorar ante cámara:

El menú que le habían encargado era de lo más complicado, sobre todo para alguien que no suele cocinar en su tiempo libre. Ella misma confesaba a Paz Padilla que solía alimentarse a base productos de microondas rápidos antes que ponerse a cocinar, por lo que ponerse manos a la obra le costó más de un disgusto.

Alegó que le costó cortar la carne, aunque el verdadero drama del programa fue poder preparar de manera correcta los caracoles. Los gasterópodos eran el plato principal de la noche, y sin ellos saberlo, también el más peligroso.

Los caracoles, con riesgo de intoxicación

El peso de la cocina fue a parar a Melyssa, pues hasta los propios chefs del programa contaron que Tom Brusse no hizo demasiado en comparación a ella. Quizá fue por eso que se produjo uno de los momentos más tensos de la noche, en el que se dieron cuenta que una incorrecta limpieza de los caracoles podrían acabar con la intoxicación de los comensales.

Tal y como explicó Miguel Cobo a la presentadora, limpiar los caracoles es esencial para así poder eliminar de ellos sus últimas comidas, ya que tanto eso como su baba pueden llegar a aportar amargura a la salsa. Melyssa, ignorando aún este dato, no limpió a la perfección a los animales porque ella ya "comió caca" en Supervivientes y esperaba que la salsa eliminase el sabor de ésta en el plato terminado.

Por suerte para todos, acabó purgando bien los caracoles y presentando un plato que aunque no convenció a los comensales -Asraf Beno los llegó a escupir tras probarlos-, hizo que terminasen la noche sin más disgustos. La expareja acabó por sobrevivir al programa, aunque casi tienen por seguro que no ganaran la edición. Por suerte para ellos, seguro que aún les queda algun reality en el que volver a reencontrarse y quedar en mejor posición.