La reflexión de Zahara antes de actuar en Toledo, tras la polémica con Vox: “El arte no mata”

Zahara continúa con su Puta Gira. La cantautora está recorriéndose toda España cantando las canciones de su último disco. Un álbum que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que la artista se ha abierto en canal para contar algunos de los episodios más duros de su vida. Un viaje que es imposible que te deje indiferente y que cuenta con temazos como Merichane, Dolores o Berlín U5.

Además, para esta etapa musical, la artista volvió a hacer referencias a la religión (muy presente en su vida desde que era niña y cuya narrativa visual comenzó con Santa). De este modo, los carteles de la gira han contado con una foto de Zahara como una virgen, con un bebé en brazos, una corona de santa y una banda con la palabra “Puta”.

Pues bien, esta imagen no gustó nada a Vox. El partido de ultraderecha pidió que se retirara inmediatamente de todo Toledo los carteles que anunciaban el concierto este 3 de septiembre en la ciudad. Además, pidió que se cancelara el show. La primera petición fue aceptada y la imagen de Zahara fue retirada de las calles. La segunda, por suerte, no. Todavía queda un poco de sentido común, por lo que podemos comprobar.

Ahora, un mes después de aquella polémica, en la que cientos de artistas salieron en la defensa de la cantante, Zahara cantará en Toledo. Este viernes, la cantautora se subirá al escenario de la ciudad para interpretar los temas de su último disco.

Una reflexión sobre el arte antes del show

Este viernes, 3 de septiembre, horas antes de salir a cantar al escenario, Zahara ha compartido una preciosa reflexión sobre el arte. Lo ha hecho con una galería de fotos de todas las reinterpretaciones de su portada que le han llegado durante estos meses.

“No seré yo quien venga a explicar el arte, ni el mío ni el ajeno, porque raras veces yo lo entiendo. Solo sé que las obras que más me han gustado han sido aquellas que no me han dejado indiferente”, ha empezado escribiendo la cantante.

Zahara continúa explicando la importancia de entender el contexto de cada una de las obras y a sus autores: “Intentamos entender lo que tenemos delante sin que nadie nos diga lo que hemos de sentir y entonces ahí nos sentimos huérfanos, necesitados de esa figura adulta sabelotodo que nos diga qué es lo que nos tiene que provocar”.

La intérprete de Guerra y Paz ha contuinuado explicando que el arte tiene que ser libre para alcanzar la grandeza: “Tiene que vivir al margen de los convencionalismos y del sistema. Puede ser un hijo de su tiempo, pero sin duda, no tiene que obedecerle. El arte no tiene que caerte bien, ni ser simpático, no tiene que alegrarte el día o estropeártelo. Puede ofenderte, puede emocionarte, puede liberarte, puede incomodarte… pero eso no lo decide el arte, eso lo decides tú al dejar o no que te atraviese.”

Para terminar, Zahara ha querido compartir una frase de Fernando Palacios: “El arte no mata. No tengáis miedo al arte”.

Sin duda, esta noche, Zahara dará uno de los conciertos más importantes de su carrera. Aunque solos sea por el contexto. Y es que al arte no se le puede cortar las alas.