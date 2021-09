Abraham Mateo y su sueño escondido: ‘La Casa de Papel’

La Casa de Papel acaba de estrenar su quinta parte y muchos han tardado menos de un día en terminársela. Uno que estamos seguros que tampoco esperará mucho en saber qué ocurre finalmente con los atracadores es Abraham Mateo.

El artista nos ha dejado muy claro que la producción de acción es una de sus favoritas de la televisión. Ha sido en una entrevista con LOS40 Urban cuando el gaditano ha confesado que una de sus pasiones es la interpretación. De hecho, empezó desde muy pequeño a introducirse en la industria.

Pregunta (P): ¿Te atreverías a adentrarte en algún proyecto televisivo?

Respuesta (R): Me encantaría. La gente sabe que eso es una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. De pequeñito, desde los ocho años, la gente me ha podido ver en varias películas y varias series, y eso es algo que me ha llamado siempre mucho la atención. Siempre he dicho que me gustaría dedicarme a ello profesionalmente en un futuro y obviamente claro que sí. Quiero dedicarle más horas y también me gustaría ir evolucionando un poquito más en esa faceta, aparte de la de artista. Claro que sí.

P: ¿En qué género del cine o la televisión te gustaría adentrarte?

R: Me gustan mucho las películas de acción, me gustan mucho también las comedias románticas. Un género de peli que la verdad me gusta, me agrada mucho verla. Creo que se me daría bien. Yo creo que la comedia romántica se me daría muy bien. Y no sé. Yo pienso que acción y comedia romántica. Pienso que el drama se me haría un poco complicado. Igualmente también le pondré ganas y si me llega la oportunidad lo haría igualmente pero si me das a elegir preferiría algo así más de acción.

P: ¿Algo tipo La Casa de Papel?

R: Ese rollo. A mí me ponen un mono rojo y me cargo a todo el mundo (risas).

Los comienzos de Abraham en la pantalla

El de San Fernando siempre ha estado muy ligado al mundo de la interpretación. De hecho, sus comienzos de la música están en el programa Menuda Noche de Canal Sur, presentado por Juan y Medio. Allí presentó su talento al mundo e inmediatamente cayeron rendidos ante su dulzura.

Más tarde participó en Días Sin Luz, una película de Antena 3. También apareció en el filme homenaje a la vida de Raphael, interpretando a la propia leyenda musical cuando era niño. Se unió a Angy Fernández en la miniserie digital XQ Esperar y también ha hecho apariciones en series como Dreamland.

Abraham ha demostrado sentir verdadera pasión por la interpretación. ¿Lo veremos próximamente en la gran pantalla?