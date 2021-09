The Cranberries estrenan nuevo vídeo para homenajear a Dolores O’Riordan

A todos nos sorprendió la repentina muerte de Dolores O'Riordan hace ya tres años. La vocalista de The Cranberries dejó un vacío difícil de llenar en la música irlandesa reciente, y sus compañeros de banda siguen teniendo su recuerdo muy presente. Desde el momento de su pérdida, nunca han perdido la oportunidad de rendirle homenaje en las redes sociales y como mejor saben, lo hacen con música.

Recientemente, la artista habría cumplido 50 años. Una cifra redonda que Fergal Lawler y Noel y Mike Hogan han aprovechado para volver a homenajear a la que fue su amiga y compañera de uno de los grandes grupos de la música reciente, creadores de éxitos como Zombie o Linger. Además de un cariñoso mensaje en redes sociales, los miembros restantes de la banda irlandesa, así como algunos de sus familiares y amigos cercanos, han lanzado Remembering Dolores.

En una declaración conjunta, los miembros de la banda han comentado: "Para conmemorar la ocasión, junto con algunos de los amigos y familiares más cercanos de Dolores, hemos elegido una lista de reproducción especial de 15 canciones de nuestro catálogo, canciones que nos recuerdan a cada uno de nosotros, en diferentes formas y por diferentes motivos, a Dolores. Y en lugar de elegir canciones de los éxitos, decidimos elegir entre algunas de nuestras canciones favoritas menos conocidas".

The Cranberries - Never Grow Old (Official Music Video)

The Cranberries han utilizado la música para recordar a Dolores, y además de la recopilación de canciones anterior, han estrenado un nuevo vídeo. Se trata de Never Grow Old, un tema presente en su quinto álbum de estudio, Wake up and Smell the Coffee. La novedad es que incluye un montaje de imágenes nunca antes vistas conseguidas a partir de varias sesiones de fotos, algunas tomas descartadas y otros materiales de vídeos como Zombie, Ode To My Family o Linger.

En los años noventa, la voz de la vocalista alcanzó una enorme popularidad al ser la excepción que se movía en el rock alternativo, eminentemente masculino. O'Riordan se perfiló aquí como una vocalista muy capaz, conduciendo su voz en algunos momentos con dulzura y, en otros, con un estilo más desgarrado, sobre todo al final de cada verso, como buena cantante irlandesa que era.