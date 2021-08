El ‘Black Album’ de Metallica cumple 30 años: así se desató la locura en las tiendas de discos

Tal día como hoy de 1991, el Black Album de Metallica estaba desembarcando en las tiendas de discos de todo el mundo. El legendario lanzamiento alcanza en este 2021 (año escogido para su gran reedición) una cifra redonda: 30 años.

El álbum homónimo de la banda californiana pronto se conoció como el "álbum negro" en nuestro país y el resto del planeta. Además, no solo su característico nombre le hizo adquirir tanta fama, sino que su contenido marcó un antes y un después en el devenir de la formación de thrash metal.

Después de Kill 'Em All (1983), Ride The Lightning (1984), Master of Puppets (1986) y ...And Justice for All (1988), los hombres de negro dieron un viraje hacia lo melódico en su quinto trabajo de estudio, alejándose así de sonidos más pesados. Esto provocó el nacimiento de la balada Nothing Else Matters o canciones tan populares para un público mucho más amplio como Enter Sandman.

Dicho cambio musical creó cierto debate entre los metaleros que aún perdura a día de hoy. No obstante, ninguno de sus seguidores dudó un solo instante en ir a comprar el disco a su tienda más cercana. Observen la locura que se desató aquel 12 de agosto de hace tres décadas para hacerse con alguna de las copias:

Para los más jóvenes, estas imágenes difieren mucho del tratamiento actual de la industria. Los fans compraban las cintas de su grupo favorito para ponerlas rápidamente en el reproductor de sus coches. Era en ese precioso momento en el que escuchaban por primera vez la mayoría de las canciones.

La apoteósica reedición con Miley Cyrus, J Balvin o Juanes

James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo conforman un cuarteto considerado como una de las bandas más famosas del mundo. Es por ello que se pueden permitir experimentar musical y comercialmente a su antojo, hasta tal punto que lanzarán una de las reediciones más apoteósicas y controvertidas que se recuerdan.

En primer lugar, porque contará con las versiones de nada más y nada menos que de otros 52 artistas de géneros bien dispares. Miley Cyrus, junto a Elton John, Chad Smith (batería de Red Hot Chili Peppers) o el propio bajista Robert Trujillo se encargaron del renacimiento de Nothing Else Matters. J Balvin, por su parte, trajo la polémica con su particular Wherever I May Roam, mientras que Juanes cumplió su sueño de hacer la cover de uno de los temas de su banda preferida desde que es un niño.

Otros grandes nombres como Volbeat o Ghost también dejan su sello en The Metallica Blacklist, que llegará al mercado el 10 de septiembre en formato digital y el 1 de octubre en formato físico. En cuanto a planes de los Four Horsemen que afecten a España, tienen en rojo una fecha en su calendario: Mad Cool 2022.