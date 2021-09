‘Secret Story’: Chimo Bayo protagoniza el subidón de la noche

“Conocido desde Japón a Estambul está aquí y entra en La Casa de los Secretos”. Así ha dado la bienvenida Jorge Javier Vázquez a Chimo Bayo que es uno de los nuevos concursantes de Secret Story.

Después, el plató ha reducido la intensidad de sus luces y ha sonado ‘HuHaaa’ mientras veíamos a un desatado e histriónico rey de la ruta del bakalao dándolo todo mientras escuchábamos eso de ‘esta sí, esta no’. Los colaboradores en pie y bailando, los más jovencitos como Alejandra Rubio o Gianmarco Onestini, preguntándose quién es este tío.

“Madre mía, qué tiempos, ya no me acuerdo”, decía el presentador que no podía dejar de reírse cada vez que escuchaba el grito de guerra del músico. Y es que a una generación le puede traer muchos recuerdos de aquellos tiempos.

Luego le tocaba el turno a la casa de vivir la gran entrada de Chimo que no escatimó en efectos, al más puro estilo de cualquier templo del techno que se precie.

Entrada triunfal

Luces, humo y música a todo volumen para dar la bienvenida al nuevo concursante mientras sus compañeros empezaban a venirse arriba. Un mítico estaba entrando a la casa de Guadalix. Y ojo al vestuario: look total black con gorra, gafas de sol y chaleco. Todo lleno de luces verdes que hacían imposible pasar desapercibido.

Sofía Cristo y Luis Rollán iban corriendo a abrirle la puerta de la casa, emocionados por su llegada. La fiesta continuaba dentro con un Chimo, si no haciendo una de las mejores actuaciones de su vida, sí una de las más surrealistas.

“Chimo Bayo, por favor, Chimo Bayo, qué felicidad tenerte con nosotros. Muchas gracias”, le decía Jorge Javier ya recuperados todos del subidón.

Y es que, aunque los más entendidos en aquella ruta del bakalao digan que él no era uno de los protagonistas de la escena, sino más bien, un blanco mediático de aquellos tiempos, para muchos es un icono del género. Habrá quién le critique por haberse convertido en una caricatura de sí mismo, pero estamos convencidos de que va a dar mucho juego. ¡Que empiece la fiesta!