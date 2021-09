Terelu debuta en ‘MasterChef Celebrity’: “Necesitaba una revolución en mi vida profesional”

A Terelu le gustan las emociones fuertes. Una vez asumido su puesto como colaboradora titular de Telecinco (y no presentadora), a la hija de María Teresa Campos no le tiembla el pulso a la hora de salir de su zona de confort y correr riesgos fuera del paraguas de Mediaset. Lo hizo cuando fichó por Paquita Salas para interpretar a la villana maravillosa Bárbara Valiente. También cuando superó su claustrofobia y se metió en el disfraz de Cerdita de Mask Singer 2.

Quiere seguir en ese camino, en el de hacer cosas nuevas y probarse en diferentes roles. ¿La siguiente aventura? Ser concursante en MasterChef Celebrity, el programa culinario más popular de la televisión, y mostrar una cara que la audiencia de siempre todavía desconoce.

"La gente va a ver a otra Terelu. He retrocedido en el tiempo como 30 años de mi vida y he entrado en el plató con vértigo", dice la malagueña en una entrevista para LOS40. "He sentido cosas que dejas de sentir con el día a día de tu trabajo. Es muy emocionante porque después de tantos años he vuelto a sentir lo que sentía al principio y esa es la magia de hacer MasterChef".

"No me hubiera perdonado no haber vivido esta experiencia", añade. "Pensaba que había hecho lo más difícil en televisión cuando hice unos monólogos hace mucho tiempo, pero eso fue un paseo comparado con MasterChef".

Terelu valora muy positivamente todo lo que le está pasando. De hecho, habla de un cambio que necesitaba como agua de Mayo. "Hacía mucho tiempo que necesitaba una revolución en mi vida profesional y decidí aceptar muchas cosas que en otro momento no habría aceptado", admite.

También habla del compañerismo que ha habido en MasterChef Celebrity 6 y del divismo de cada uno de los aspirantes. Ha habido polémicas por la conciencia de hacer televisión, pero Terelu se queda con la buenísima relación con sus compañeros de edición. También destaca la actuación de Victoria Abril, quien, según ella, ha cumplido todos los protocolos después de su sonado acto negacionista, aunque se ha mantenido al margen del grupo. "Ella es muy independiente. Es quizá la más independiente del grupo", señala. "Había más conexión con los demás compañeros".

Terelu debuta en la sexta edición de MasterChef Celebrity este lunes 13 de septiembre en el prime time de La 1.