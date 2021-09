Pedro Piqueras confiesa en ‘Los teloneros’ qué siente realmente cuando le dan paso desde ‘Sálvame’

Pedro Piqueras es uno de los rostros más serios de la televisión. Es lo que da ser uno de los encargados de ponernos al día de las noticias, que no suelen ser, por la general, de un corte muy amable. Su presencia impone, pero eso no impidió que Antonio Castelo y Miguel Lago le convirtieran en su invitado especial en su debut con Los teloneros, el informativo de humor de Cuatro.

Hemos descubierto que Castelo y Piqueras son vecinos y su relación es muy buena. Por eso no le habrá costado curiosear un poco y preguntarle qué hay que tener para ser presentador de informativos.

“Para presentar hay que tomarse la presentación con cierta naturalidad. Hay que ir con chaqueta, corbata, porque te presentas en la casa de la gente, donde no has sido invitado normalmente. Te invitan con el on y el of. Hay que ir de la mejor manera maquillado, peinado, etc.”, explicaba sobre su papel en televisión.

Eso la parte de presentar porque editar un informativo es otra cosa. Pero en ese papel tiene muy claro el porqué de su presencia elegante. “En el caso del informativo, que tiene un punto de seriedad importante porque damos, sobre todo, malas noticias en la política, la economía… míranos cómo estamos con la luz… hay que adoptar una postura de cierta seriedad. Y mira que a mí el humor me gusta. Reconozco que soy de una tierra con muchos humoristas”, confesaba el periodista.

Sus conexiones con Sálvame

Y puestos a confesar cosas, aseguró que a veces no se puede aguantar la risa y para esos momentos tiene un truco. Ha admitido que coge un alfiler que estilismo suele dejar en su traje y lo baja a plató. "Si veo que me voy a reír, me pincho", explicaba.

Otra cosa son sus caras cuando le dan paso los colaboradores de Sálvame. Ese momento nos ha dejado muchos vídeos virales por lo surrealistas que son. “A veces no sabes qué cara poner. Realmente lo que hago es quedarme con la cara que tengo en ese momento, quedarme quieto, que no se me note nada”, confesaba.

Ha podido recordar ese momento en el que Raquel Mosquera le envió un beso o Paz Padilla y Anabel Pantoja le dieron paso sin parar de bailar. Vídeos que en su día se viralizaron.

“Poneros en mi lugar, cómo es eso. Ellas estaban bailando, no paraban de bailar y yo tenía que entrar y tenía una noticia de muertos de covid, ¿qué haces? Realmente no hice nada. No es que haga un gesto malvado hacia ellas, como alguien interpretó. Es simplemente pensar, ‘a ver si me dan paso de una vez’. Esa era la cara, pero eso redes, imagínate, se montó la que se montó”, recordaba Piqueras.

Ahora, con los cambios en programación de Mediaset, esos momentos ya no van a ser posible.