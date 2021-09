La dolorosa confesión de Alanis Morissette: “Me decía que fue consentido pero yo sólo tenía 15 años”

Alanis Morissette nos está dejando en los últimos meses sorprendentes confesiones sobre lo que vivió a lo largo de su carrera musical. Primero fue por su defensa de la salud mental y su recomendación de acudir a terapia con un profesional. En Take your pills nos sorprendió con una denuncia sobre el consumo de drogas legales y no legales en la sociedad estadounidense. Y ahora por una dolorosa y terrible confesión que ha escandalizado a todo el mundo. La canadiense ha reconocido en el documental Jagged de HBO que fue violada cuando era una adolescente.

El Festival de Cine de Toronto ha sido elegido para la proyección de la película documental en la que Alanis habla sin esconderse sobre una terrible situación que vivió en su juventud: "Yo siempre me decía que fue consentido, pero luego recordaba 'Ey, tenías 15 años, no das tu consentimiento con 15 años'. Ahora ya digo: eran todos unos pedófilos. Es una violación de menores".

Apenas cuatro frases que han vuelto a sacudir los cimientos de la industria musical en la que no es la primera vez (ni desgraciadamente será la última) que las mujeres denuncian abusos sexuales y violaciones como es el caso. "Tuve que hacer años de terapia para admitir que había habido parte de victimización por mi parte. Se lo dije a algunas personas, pero hicieron oídos sordos" ha confesado la cantante y compositora canadiense.

Unas palabras que no han tenido que ser sencillas de pronunciar. Alanis estaba en su casa de California donde se rodó el documental sabiendo que millones de personas verían su confesión. Y cómo siempre suele suceder en estos casos, muchos están mirando al dedo en lugar de mirar a la luna. Porque Morissette ha desvelado que sufrió presiones para no desvelar lo sucedido y ya ha recibido comentarios criticando que haya tardado tanto en denunciarlo.

"El hecho de que yo no contara información específica sobre mi experiencia como adolescente fue por querer proteger: proteger a mis padres, proteger a mis hermanos, proteger a las futuras parejas. Sabes que mucha gente dice: '¿Por qué esa mujer esperó 30 años?' Y yo digo 'a la mierda'. No esperan 30 años. Es que nadie escuchaba. Su sustento fue amenazado o su familia fue amenazada".

Jagged, el documental de HBO que encierra esta confesión, se centra en el lanzamiento del disco que cambió la carrera de Alanis Morisette para siempre: Jagged Little Pill, en 1995. Haciendo cuentas, lo que le sucedió a Alanis debió pasar a finales de los 80 cuando comenzaba a grabar sus primeras maquetas.

No es la primera vez que Alanis Morissette denuncia la sexualización de muchas solistas. Ya lo hizo a comienzos de la pandemia, poco después de presentar su noveno disco, Such Pretty forks in the road, después de años de denuncias en la industria cinematográfica: "Casi todas las mujeres de la industria musical han sido asaltadas, acosadas, abusadas. Es omnipresente. Más en la música, incluso, que en el cine. Es sólo cuestión de tiempo que empiecen a conocerse todas esas historias. En primer lugar, ellos nunca esperan. En segundo lugar, las víctimas se enfrentan a la amenaza de perder su trabajo, su reputación o de que no se les crea. En el mejor de los casos, es barrido bajo la alfombra. En el peor, es amonestada o despedida".