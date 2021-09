La aplaudida respuesta de Aitana a los memes de McAitana: “Buenos días grupo”

Esta semana Aitana ha dado mucho que hablar. La cantante, además de anunciar su nuevo single Berlín, ha sido noticia por su colaboración con McDonald’s. Siguiendo la estela de otros grande artistas como Travis Scott, BTS o J Balvin, la estrella española ha compartido su propio menú. ¿El resultado? Que miles de seguidores y seguidoras de la cantante acudan a uno de los famosos restaurantes de comida rápida a pedir el producto.

¿Y en qué consiste este menú? En una hamburguesa CBO con mucho queso, unas patatas normales con Ketchup, unos Nuggets de pollo, Coca-Cola y un McFlurry. El hecho de que el menú contenga gluten y que la artista sea intolerante a él ha provocado que Twitter se llene de memes bajo el hashtag de #McAitana.

De hecho, lo primero que hizo la cantante en la rueda de prensa de la presentación del producto fue explicar por qué había escogido este menú:

“Cuando yo acepté esta colaboración fue hace bastante. A mediados del año, antes del verano, me han diagnosticado que soy celiaca. Bueno, intolerante al gluten. Ha sido un rollo porque ya teníamos la campaña hecha. La realidad es que yo durante toda la vida me he pedido esto. Ahora me tengo que pedir la hamburguesa sin gluten, que también la tiene. No tiene sentido repetirlo porque yo toda mi vida me he pedido la CBO”.

Pero la cosa no se quedó ahí. La cantante explicó que pudo ver algunas de las reacciones que había generado el McAitana estos días en redes sociales, pero que debido al trabajo no ha podido prestarles mucha atención. Hasta ahora.

Aitana responde en Twitter

Tras dar las explicaciones en la rueda de prensa, este jueves Aitana ha tuiteado una foto. Nada más y nada menos que un pantallazo de ella comiéndose una CBO en 2017 en la academia de Operación Triunfo.

Con mucho sentido del humor y para cerrar el tema, Aitana ha escrito: “Buenos días grupo”. Por supuesto, el tuit ha sumado diez mil me gusta y más de 700 retuits en tan solo unas horas. ¡Una auténtica barbaridad! Además, muchos de sus fans han aplaudido el comentario. Y es que la cantante ha demostrado que sabe tomarse las cosas con mucho humor.