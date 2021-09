Gazir: “Me he demostrado a mí mismo que estoy listo para pelear por lo que quiera”

Cualquiera que esté metido en el mundo del freestyle está muy familiarizado con el nombre de Gazir. El joven asturiano se ha convertido en uno de los más imparables a nivel internacional. Sus rimas han viajado, a través de la pantalla, a cualquier rincón del mundo, donde ha provocado todo tipo de reacciones.

Hace unos días se proclamó campeón de la FMS Internacional de 2021. En LOS40 hemos podido hablar con él sobre las sensaciones después de este gran evento, sobre su peor y mejor momento durante la competición y sobre otros elementos que rodean ahora mismo su trayectoria.

Pregunta (P): Gazir, ¿cómo estás después de ganar la FMS Internacional? ¡Enhorabuena!

Respuesta (R): Muchas gracias, lo primero. Bien, me encuentro obviamente muy contento. Ya asimilándolo más porque de primeras fue como muchas emociones en un mismo momento. Ya estoy en casa, un par de días desconectando de lo que fue la tensión, el júbilo del evento. Estoy aquí en casa de mis padres, que está en un pueblo tranquilito de Asturias, contagiándome de esa tranquilidad, descansando y en nada vuelvo a tope.

P: En la Internacional, ¿cuál crees que fue tu mejor momento? ¿Y el peor?

R: Mi mejor momento supongo, el más decisivo, fue mi primer minuto de la final contra Tirpa. Aunque la batalla en general de semifinales contra RC fue uno de esos momentos en los que sientes que todo lo que quieres hacer te está saliendo y estás muy cómodo porque intentas algo y te sale bien y se nota que estás teniendo el día. Estaría entre esos. Igual el momento en el que más cómodo estuve fue en la semifinal contra RC, pero el momento decisivo y que mejor lo hice fue el minuto de respuesta con Tirpa. Mi peor momento fue justo el principio de la final contra Tirpa, en la primera ronda de easy mode. Entre una cosa rara que pasó en la pantalla, que me salían palabras un poco tarde, y que yo entré descentrado con los nervios con los que entras en una final, estuve incómodo en esa ronda. Y sí que cuando terminé me rayé, en plan, bueno, acabo de empezar la final, he hecho una ronda peor de lo que esperaba... Pero da igual, tengo que centrarme en ella.

P: ¿Ahí pensaste que flaqueabas? ¿Cómo te recompusiste?

R: Sí que es verdad que acabé yo mi primera ronda pensando 'no puede ser, llevo todo el día muy bien y justo ahora de repente desconecte, no puede ser. Me tengo que centrar, me quedan 20 minutos de estar centrado a tope y luego que sea lo que Dios quiera'. Entonces es lo que hice. En la siguiente que me tocó intenté recomponerme y seguir con lo que estaba haciendo antes de esa primera ronda. Y luego ya me fui centrando. Por suerte, como son batallas largas y la final era un formato FMS entero, tienes tiempo para flaquear en una ronda, levantarte en otra…

P: ¿Con qué rival no querías cruzarte?

R: Antes de que todo empezase no tenía uno en concreto. Luego sí que cuando empezó el evento y vi que Tirpa estaba teniendo uno de esos días en los que conecta y es de los más peligrosos... Además de eso, estaba un poco con el efecto sorpresa y el público lo estaba flipando, porque era para fliparlo lo que estaba haciendo. Sí que pensaba que Tirpa, si me lo encontraba, iba a ser el más duro porque además de tener el nivel de élite mundial, estaba con el público loco. Entonces sí era de los que temer más durante el evento. Antes del evento, bueno, no me apetecía por ejemplo cruzarme a Mnak por la amistad como porque nos hemos enfrentado mucho y además él está en un buen momento. Pero yo tenía ganas de enfrentarme a todos, a la gran mayoría. Sí que prefería un Aczino, un Papo o algo así para la final directamente, no en primera ronda. Pero bueno, sabía que en una internacional te tienes que enfrentar siempre a los mejores.

P: ¿Recuerdas lo que se te pasó por la cabeza cuando te levantaron el brazo y te nombraron ganador?

R: Fueron más emociones que las que puedo expresar, tanto en ese momento como ahora. Porque también se me notó como que yo quería llorar pero no podía ni siquiera ni gestionarlo de toda la energía y las emociones que había ahí en ese momento. Estaba en shock. Me eché las manos a la cabeza y sentí una liberación, una tensión enorme de primeras... Porque el evento es muy tenso y los 10 segundos de la cuenta atrás final, lo que más. Ahí ya en ese momento me tiré al suelo aunque me levantaron luego, y no sabría explicarlo. Es como muchísima alegría, mucha liberación y como que te quedas un poco en shock.

P: ¿Qué felicitación has recibido que más ilusión te ha hecho?

R: Pues no sé, la verdad, porque son tantas que no sabría quedarme con una. Sí que es verdad que por ejemplo ver vídeos de niños de pueblo, que me han visto algún día pasear por aquí, viendo todos en grupo la final y cuando gano yo que se pongan a celebrarlo, a llorar y ha emocionarse mucho... Amigos míos que estaban desde la grada me han mandado un vídeo del momento en el que yo gano… Esas felicitaciones que demuestran en vivo y en directo que les emocionó de verdad y se emocionaron conmigo yo creo que son las que más llenan.

Gazir en la FMS Internacional 2021 / @pabloberd

P: Cuando comenzaste en las batallas, ¿cuál era tu propósito? ¿Aspirabas a ganar competiciones o simplemente a divertirte?

R: Cuando empiezas y vas a tus primeros eventos no piensas, o al menos en mi caso, en llegar a una Red Bull o a una FMS porque lo ves como tan lejano y tan imposible que no te lo planteas si quiera. Aunque yo sí que soy bastante competitivo, me gusta ganar siempre que compito en algo, en lo que sea. Si hago algo me gusta hacerlo bien, entonces sí que no me ponía ningún objetivo, yo iba porque me lo pasaba bien a las batallas de parques, veía a mis amigos y echabámos una tarde divertida, pero una vez estaba compitiendo sí que quería ir ganando los eventos de parque que se iban haciendo. A medida que eso se fue dando, te vas poniendo más objetivos, como salir de tu región a competir, hacerte algo más conocido o cosas así que se van dando. Pero cuando empiezas es simplemente porque te divierte, no hay nada más que eso. Fuera de querer ganar el evento estás ahí porque te diviertes.

P: ¿Cuáles son tus propósitos ahora?

R: La FMS internacional es el primer gran trofeo que gano y al menos yo soy muy ambicioso y en cuanto gano este pienso cuáles me quedan y voy a por esos. Son unos cuantos. Tengo la Red Bull dentro de poco, la God Level, que vamos a ir el equipo de España. Va a estar también la nueva temporada de FMS España... Yo me veo en un buen momento y con ganas de seguir en el circuito peleando por esos trofeos. Creo que ya me he demostrado, sobre todo a mí mismo, con esta Internacional que estoy listo para pelear por lo que quiera y es lo que intentaré.

Me gusta ganar siempre que compito en algo.

P: Arkano es concursante de Masterchef Celebrity. ¿Tú te ves alguna vez participando en uno de estos concursos?

R: Tendría que ver en qué momento estoy, si me va a suponer perderme muchas competiciones o así pero si estoy en un momento en el que me venga bien, sí que yo soy de probar estas cosas, no de decir que sí a todo pero cuando hay un reto o proposición que me parezca arriesgada sí que me gusta jugármela y decir que sí. No soy un chef increíble pero más o menos me sé defender, entonces si me pilla en un buen momento yo creo que acabaría diciendo que sí.

P: Estás estudiando Física. ¿Cómo combinas el estudio con las batallas?

R: Ahora empiezo tercero y sí que es verdad que primero y segundo los pude sacar bien, pero no los llevé demasiado al día. Es como que sobre todo en segundo que ya estaba más profesionalizado en el freestyle, estuve bastante centrado en el free, intentando ir sacando cosas de la carrera y luego los dos últimos meses de curso me daba un atracón que era infernal. Era todos los días estudiando para remontar el curso entero de Física. Al final lo conseguí. Obviamente no es lo recomendable pero no tuve opción de llevarlo al día porque en un evento tienes que estar centrado en eso. Fue difícil, pero bueno, como es algo que me gusta, tanto el free como la Física, y que me ayudan a desconectar el uno del otro... Si en algún momento me apetece desconectar del free puedo ponerme con la carrera, o viceversa. Este año en tercero escogí media matrícula solo en vez de toda la matrícula porque no tengo prisa en terminar la carrera y prefiero ir despacio y con buena letra, aprendiendo todo bien y sin prisa. He cogido menos asignaturas para poder abarcarlo mejor.

P: ¿Te vas a animar a sacar música?

R: Sí, lo que pasa que en el tema musical es algo a medio-largo plazo porque cuando saque algo quiero aprovechar… Que ahora mismo yo sé que lo que saque va a tener ya su audiencia y la gente que me conoce por el freestyle, pero no quiero sacar algo en cuanto sea por aprovechar esa audiencia sino que quiero trabajarlo bien, que quede bien hecho, que me guste a mí y luego ya hacerlo con tiempo. Ahora mismo no tengo mucho tiempo porque estoy muy dentro de las competiciones con la carrera y tal. Pero sí que es algo que yo sé que tarde o temprano acabaré haciendo. No sé en qué momento, no sé si me centraré en ello luego o en otra cosa, pero sí, a medio-largo plazo sí que acabaré sacando cosas en cuanto tenga tiempo para trabajarlo como se merece.