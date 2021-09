Rauw Alejandro arde como un ángel en el videoclip de ‘Cúrame’

Hace unos días me caí del cielo

Tu no eres ella, pero te deseo

Quédate cerca de mi,

Ven cúrame esta noche

Y aunque sea mentira,

Quiéreme esta noche



3 cachás, marihua, no se tose

Guayando se le sube el escote

Eah, what the fuck?

Como se me agacha

A mi ex, la tengo tachá



En cantidades llegan las botellas

El VIP brilla más que una estrella

Me gusta esta, pero también aquella

Juro que esta noche me desquito de ella

Ahora soy un pobre diablo

No tengo de tu amor, pero culos tengo varios

Drogas y Alcohol es necesario

Solo juego solitario

Tu nombre borra’o de mi diario



Tu no eres ella,

Pero bellaco me tienes hace rato

Viniste programada en mi formato

Se arrebato

Me suelta to’ y yo ni trato…



Hace unos días me caí del cielo

Tu no eres ella, pero te deseo

Quédate cerca de mi,

Ven cúrame esta noche

Y aunque sea mentira,

Quiéreme esta noche



3 cachás, marihua, no se tose

Guayando se le sube el escote

Eah, what the fuck?

Como se me agacha

A mi ex, la tengo tachá



Son las 12, y en el agua siguen los botes

‘Tas prendía en fuego quiere que me sofoque

Si te corre hacemos infinita la noche

Baila, baila,

bailando la hebilla como me la guaya,

Me toca, le encanta pasarse de la raya

Sin ropa se nota que le gusta la playa

El abdomen y su booty están on fire



En el aire hay humo y no es del incienso

La bellaquera sigue en asenso

Nadie nos ve y el momento está intenso

Dime si piensas lo que yo pienso



Hace unos días me caí del cielo

Tu no eres ella, pero te deseo

Quédate cerca de mi,

Ven cúrame esta noche

Y aunque sea mentira,

Quiéreme esta noche