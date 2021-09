Así se prepara Gazir para una competición de freestyle

Gazir ya se ha convertido en una de las mayores promesas del freestyle a nivel mundial. Y es que hace unos días se proclamó campeón de la FMS Internacional, donde se enfrentó a algunos de los gallos exponentes de la escena.

Aunque confesó a LOS40 que hubo un momento en el que dudó de su habilidad aquel día, supo recomponerse y darle la vuelta para así acabar haciéndose con la copa. De aquel momento inolvidable también nos ha hablado.

Pero hemos querido conocer al asturiano aún más de cerca y le hemos preguntado acerca de su método de preparación antes de una competición de tal calibre. ¿Cómo se vio él durante el evento? ¿Tiene algún modo especial de concentración para salir con motivación al escenario?

Pregunta (P): ¿Cómo te preparaste para la Internacional?

Respuesta (R): Ésta es en la que mejor me he enfocado. En esta internacional de FMS he ido con muchísima más motivación que nervios. Tenía ganas de salir ya al escenario porque en un escenario como el Vistalegre... A mí me gustan los escenarios grandes y no me podía aguantar y lo que he hecho es intentar motivarme a mí mismo todo el rato. Cada vez tener más ganas de estar ya con el micrófono en la mano y estar siempre centrado intentando estar menos nervioso que otras veces. Principalmente ha sido lo que he entrenado un poco, la fortaleza mental. Luego para saber reponerse de diversas situaciones como puede ser el primer momento más flojo de lo que esperaba en la final, o contra Nekroos el primer día que me sacó réplica. Intentar reponerme de eso y estar fuerte mentalmente es lo que también he entrenado.

P: ¿Usas algún método específico cada vez que compites? ¿Cuál?

R: Yo sí que los días antes me gusta rapear por ir rodado y por haberme visto a mí mismo en qué nivel estoy en ese momento. Simplemento eso, por rodarme y por ser consciente de que en ese momento cómo estoy. En el mismo día del evento intento relajarme más, darme un baño con música y descansar y luego cuando voy al evento me gusta ir en el autobús con mis cascos y con mi música un poco abstraído en lo mío para estar lo más centrado posible.

Quizás esto sea una de las claves de su éxito, pero lo que está claro es que Gazir ha llegado al freestyle para hacer historia.