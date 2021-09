Adele reaparece en redes para confirmar su nueva relación con Rich Paul

La boda de Anthony Davis con su nueva esposa Marlen P. ha sido la excusa ideal para que Adele reapareciera en las redes sociales y confirmase su nueva relación sentimental. Tras protagonizar hace un par de años un sonado divorcio de Simon Konecki, Adele ha encontrado de nuevo el amor como demostró en el photocall que ha subido a sus redes sociales 10 semanas después de su última publicación.

El regreso a los focos de la actualidad de la británica no sólo ha revolucionado a Internet sino que ha convertido en tendencia a la nueva pareja formada por la artista inglesa y el representante deportivo de prestigio de la NBA Rich Paul.

Durante meses fueron muchos los rumores que relacionaron a Adele con el rapero Skepta aunque parece que su relación no terminó por consolidarse como ha sucedido ahora con el empresario agente de deportistas. La ceremonia del jugador de los Lakers fue la situación ideal para que la cantante pusiera bajo el foco a su nueva pareja.

Y para la ocasión, la británica estaba espectacular. Un vestido fuseau de corte midi diseñado por Daniel Roseberry en tonos negros y seda y tafetán blanco coronados con un recogido en el pelo y unos preciosos pendientes gigantescos casi imposibles.

El corazón rojo que acompaña la publicación oficial en Instagram no deja lugar a dudas. Como tampoco el hecho de que su relación ha ido creciendo con el tiempo. Ambos fueron fotografiados hace algunos meses durante el quinto partido de las finales de la NBA.

Tanto a Adele como a Rich Paul se les ve felices en la instantánea que ha revolucionado las redes sociales con más de 6 millones de interacciones. Y quien sabe si una boda puede ser el caldo de cultivo de otra como se suele decir habitualmente.

De momento no estamos esperando un 'sí quiero' sino las noticias de un nuevo proyecto musical en el que Adele ha estado trabajando durante los últimos tiempos. Pocos detalles se conocen de este nuevo elepé. Han sido cinco los años que llevamos esperando un nuevo trabajo de Adele desde 25, y a pesar de que estaba en sus planes haberlo publicado, la pandemia lo retrasó. La cantante ha decidido que su cuarto trabajo de estudio esté repleto de soul con un sonido más ecléctico y no tan cercano al pop según ha informado una fuente a The Sun.

Para ello la cantante británica estaría trabajando con Raphael Saadiq (Whitney Houston, Joss Stone, Snopp Dogg, Solange) en la producción. No sería el único gran nombre implicado en el proyecto. El compositor y solista John Legend también podría haber formado parte del equipo de Adele según señaló el diario The Mirror.