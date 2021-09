Verónica Forqué muestra su peor cara en ‘MasterChef Celebrity 6’ y es duramente criticada: “Está demente”

Si hay una prueba definitiva en MasterChef Celebrity 6, esa es la de exterirores. Cuando los concursantes son elegidos como líderes de equipo, toman las riendas y acaban mostrando su verdadera cara ante la presión de la prueba. Es lo que ha ocurrido esta semana con Verónica Forqué y su actuación parece que no ha gustado a todo el mundo. Se ha comportado como una sargento de hierro, demasiado exigente con el resto de concursantes.

El programa se desplazó hasta Aranjuez para una prueba de lo más intensa: un menú para más de cien personalidades de la industria musical española que dividió al cásting de la edición en los dos tradicionales equipos bicolores, con Victoria Abril en la capitanía de los azules y Verónica Forqué en la de los rojos. Mientras que la primera daba un buen ejemplo de líder colgándose el delantal negro por no perjudicar a los demás, la primera en seguida se lo colgó a Eduardo Navarrete "por hablar y por rebelde".

Sin embargo, eso tan solo fue el principio de una actitud de lo más déspota y autoritaria con sus compañeros. Uno de los primeros momentos más tensos fue el siguiente, que empezó por su fijación en secar lo que se había mojado durante el cocinado:

Cuando Miki Nadal no estaba dando crédito a cómo gastaba el tiempo secando los espárragos, Forqué le mandaba callar en inglés. Samantha Hudson, intentándole quitar peso a como se quejaba de la rebeldía de su equipo, le ofrecía su ayuda llevándose también otra reprimenda por "gritar". Eduardo Navarrete, desde su posición de eliminado, solo podía santiguarse ante el desastre estaba organizando la actriz por su pésima gestión.

Pero no fue lo único: también interpretó que la mitad de los espárragos que aún no habían sido emplatados no estaban del todo bien y los tiró a la basura, sin consultarlo con el resto de su equipo."Esto es impresentable, es una mierda, yo lo tiro, no me gusta", fueron sus palabras exactas para sí mismas mientras lo hacía. Una decisión que no entendió ni Pepe Rodríguez, y que -entre otros detalles- sentenció al equipo rojo a llevar el delantal negro.

La dura opinión de las redes

El momento no tardó en viralizarse, dejando vía libre a las redes para opinar al respecto. Aunque gran parte de las publicaciones eran memes, otra gran parte de la audiencia no dudó en criticar de manera severa la actitud de Forqué, totalmente desmedida para una prueba de exteriores. La mayoría de opiniones coincidían en lo mismo:

Verónica está demente. Que alguien le diga algo #MCCelebrity — Inma 🦇 (@endlessbeelieve) September 20, 2021

A Verónica Forqué se le está consintiendo mucho más de lo que se le ha consentido a cualquier concursante como jefe de cocina.

A otros por menos ya le habrían llamado la atención.#MCCelebrity — Miriam (@Miri_hi) September 20, 2021

Madre mía con la capitana (veronica forqué) . Esas malas formas… es que ha llegado al punto en el que ni su propio equipo la aguanta y con razón. Debería de irse ella en esta expulsión #MCCelebrity — Maria ^-^ (@Mariia_brg) September 20, 2021

Aunque finalmente recibió su castigo yendo al foso, no fue ella quien finalmente abandonó el programa. Consiguió salvar el último plato de la noche y llevarse una buena valoración del jurado, asegurándose una semana más en el programa. Eso sí, consiguió hacer algo de autocrítica tras la prueba: "He sido una capitana odiosa, antipática y mala persona… Pero no hay otra manera", decía ante el jurado. Aunque muy convencida de haber hecho lo correcto, no dudó en arrodillarse -literalmente- para pedir perdón a sus compañeros.