‘MasterChef Celebrity 6’: Samantha Hudson desvela el origen de su nombre y ofende a Samantha Vallejo-Nágera

El fichaje de Samantha Hudson por MasterChef Celebrity 6 se recibió como una revolución en Internet. Acostumbrada a ser toda una personalidad en las redes, el programa decidió contar con ella asegurándose de tener verdaderos momentazos en esta nueva edición. Y con su incorporación, se cumplía uno de los cara a cara más esperados de la televisión española: el de Samantha Hudson y Samantha Vallejo-Nágera.

El título de 'Samantha de España' ha estado de lo más reñido entre ambas en los últimos años, por lo que una gran parte de la audiencia pretendía decidirse con esta nueva edición del talent culinario. Eso sí, pocos esperaban que ambas fuesen a tener tan buena relación en el programa, llegando a resolver en la primera entrega un asunto que traía cola entre ambas y que nunca habían comentado en persona. Tras eso, tocaba hablar de su condición de tocayas.

En la primera prueba de este último segundo programa -en la que tenían que cocinar con ingredientes que no superasen los cinco euros-, la jueza se acercó al puesto de la actriz junto a La Terremoto de Alcorcón para preguntarle una duda que seguro tenía desde hace tiempo. Quizá fue por esa conversación por lo que no acabó nada optimista con su propio plato, al que bautizó de la manera más consecuente bajo el nombre de 'No merezco derechos':

Independientemente del resultado, la pregunta que la empresaria le hacía era "¿por qué te llamas Samantha?". Rompiendo el hielo de la forma más sencilla, acabó por conseguir que la aspirante parase casi toda su actividad en cocina para darle una buena respuesta. "Soy una persona super histriónica, y dije "en vez de ponerme un nombre también histriónico, me pongo lo mas genérico que se me ocurra en el mundo"… Entonces me puse Samantha Hudson", contaba de lo más tranquila.

Aunque a Hudson le pareció algo normal, Vallejo-Nágera se extrañó por su historia. "¿Me estás llamando genérica?", comentó a la concursante con cara algo confusa. La también activista LGTB, por su parte, seguía relajada creyendo que la jueza se excluía del adjetivo por tener el nombre sin h intercalada. Sin embargo, sí la tiene, por lo que decidía restarle importancia contando todo un hito en la historia del formato MasterChef. Según ella, es la única Samantha a nivel mundial del concurso.

Polémicas aparte, ambas pasaron a ser maestra y pupila en lo que a vivir la vida se refiere. "Yo debería pasar de ser fiestera, porque en entre el programa y la fiesta…", contaba. Como conclusión final, Hudson admitió que prefería despilfarrar y que luego "que sea lo que Dios quiera". Una personalidad que, contra todo pronóstico, parece cuadrar con la de la jueza. ¿Las veremos irse de fiesta antes de que se acabe la edición?