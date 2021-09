Metallica da dos conciertos sorpresa en locales a un precio de risa: ¿dónde será el próximo?

Los miembros de Metallica han tenido una de esas ideas que sus fans no olvidarán nunca. Mejor dicho, únicamente unos pocos de sus seguidores, ya que la banda californiana lleva dos conciertos sorpresa en locales que difieren mucho de los grandes escenarios a los que nos tienen acostumbrados.

El primero de ellos tuvo lugar en San Francisco, su ciudad, el 16 de septiembre. The Independent fue el local escogido por los cuatro integrantes del grupo y, para entrar, tan solo había que pagar 20 dólares. Un precio que da la risa comparado con sus cifras habituales, las cuales oscilan por los 90 euros.

Evidentemente, las entradas volaron en cuestión de minutos. Los seguidores que consiguieron uno de esos tickets disfrutaron de un setlist descomunal de 16 canciones, entre las cuales hubo clásicos como Seek and Destroy, Master of Puppets o Fade to Black.

Además, esta cita supuso el primer concierto de los californianos desde noviembre de 2020. Así de satisfechos se mostraron desde The Independent: "Gracias Metallica por un show verdaderamente increíble anoche. Agradecidos de que nos escogierais para albergar vuestro retorno épico a la música en directo."

La segunda actuación totalmente inesperada fue ayer mismo, 20 de septiembre. Siguió exactamente el mismo proceso que la anterior: aviso pocas horas antes, entradas a 20 dólares y 16 canciones con un sold out meteórico.

En esta segunda ocasión, cambiaron de ciudad y de local. The Metro en Chicago fue el sitio elegido, una sala de conciertos en la que habían tocado por última vez en 1983, al inicio de su carrera. En Estados Unidos ya se lo están preguntando: ¿dónde será el próximo?

La apoteósica reedición del Black Album, ya a la venta

Antes de realizar estos insólitos directos, Metallica puso a la venta su apoteósica reedición del Black Album. Se trata de una nueva revisión de su disco más famoso con motivo de su 30 aniversario.

El aspecto más llamativo del lanzamiento es, sin duda, el conjunto de colaboraciones que incluye. The Metallica Blacklist contiene las versiones de más de 50 artistas de temas tan célebres como Enter Sandman o Nothing Else Matters. Miley Cyrus, Juanes, J Balvin o Elton John son algunos de los que participan.