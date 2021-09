Lola Índigo, Najwa Nimri o Jaime Lorente comentan la espectacular última portada de Ester Expósito

Desde que Ester Expósito se convirtió en la villana de Élite, su carrera no ha hecho más que ascender, y no sólo se ha convertido en una actriz de proyección internacional, sino que es el reclamo de firmas de lujo que acuden a ella por la imagen de glamour que transmite. Es una influencer en toda regla.

Y eso se refleja en las portadas que protagoniza, la última para la edición mexicana de Harper’s Bazaar. Aparece con un espectacular vestido negro con corsé de latex con escote palabra de honor que marca el ‘six pack’ a lo Kim Kardashian. Y todo, adornado con un maxi lazo en fucsia de Schiaparelli. Y cómo no, adornado con las espectaculares joyas de la firma de la que es imagen, Bulgari.

Es la portada de octubre. “La actriz nos habla en exclusiva sobre cómo mantenerse con los pies en la tierra y sus próximos proyectos cinematográficos. Además, disfruta en esta edición, dedicada al máximo lujo, el runway report de alta costura, las joyas más fascinantes, accesorios de edición limitada y maquillaje infalible para el otoño”, comenta la publicación sobre su próximo número.

Está claro que México, ahora que ya no está saliendo con Alejandro Speitzer, sigue apostando por ella, su talento y su belleza.

Admirada por todos

Y claro, ante semejante despliegue, ni los modelos profesionales han podido renunciar a comentar lo que les ha parecido.

Jon Kortajarena: Boom ❤️

Lali Espósito: 🔥🔥🔥🔥

Nieves Álvarez: 👏👏👏

Cayetana Guillén Cuervo: Qué guapaaaaa❤️

Jaime Lorente: Madre del amor hermososososososososo

Lola Índigo: 💘💘💘

Pablo Rivero: 🔥🔥🔥

Najwa Nimri: Omgodddd

Paco León: Boom 💥

Lo cierto es que la actriz deslumbra con cada uno de sus looks, no había más que verla en el Festival de Venecia donde, hasta la propia Donatella Versace, flipó con cómo defendía sus diseños. No hay modelito que se le resista. Sin duda, se ha convertido en todo un referente para los veinteañeros. Bien lo sabe C. Tangana que no dudó en subirla a su yate.