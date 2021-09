Lola Orellana: 6 curiosidades de la hija de Rosario Flores que vive ajena al foco mediático

Elena Furiase y Gonzalo Sierra por fin se dieron el ‘sí, quiero’ tras esperar a poder hacerlo una vez rebajadas las restricciones de la pandemia. Y como no podía ser de otra manera, no faltó nadie del can Flores en un día tan especial para la familia.

Una de las que más llamó la atención, por lo poco que deja verse en actos públicos junto a su familia, es Lola Orellana, la hija de Rosario y Carlos Orellana. Desde que era pequeña ha vivido al margen del foco mediático y ahora que está a punto de cumplir los 25 (lo hará este 2 de octubre), sigue por el mismo camino.

Pero no pasó desapercibida en la gran fiesta familiar y fueron muchos los que alabaron su belleza y se preguntaban más sobre ella. Hemos seleccionado 6 curiosidades para empezar a conocerla un poco mejor, más allá de que recibió su nombre en homenaje a su abuela, Lola Flores, que falleció un año antes de que naciera.

#1. Hija de Rosario Flores y Carlos Orellana

Lola es fruto de la relación de su madre con el argentino Carlos Orellana que acabó poco después de nacer ella. A su madre le hemos seguido los pasos, de su padre sabemos que continuó con sus pretensiones de ser modelo y actor por un tiempo. Le vimos entrar en la casa del primer Gran Hermano Vip, aunque duró poco. Ahora vive en Vitoria donde es profesor de biodanza.

#2. Estudios

Sus padres la han mantenido alejada de la prensa y eso le ha permitido vivir la vida de una niña normal. Ha estudiado en el extranjero, bachiller en Londres, por lo que el idioma no es un problema para ella. También ha hecho cursos de interpretación, pero no parece que por ahí vaya a ir su futuro.

#3. Detrás de las cámaras

Lo de actriz no parece ser lo suyo, eso se lo deja para su prima, pero sí le gusta trabajar detrás de las cámaras. Ha trabajado como como asistente de casting en la serie Dime quien soy de Movistar+. También fue ayudante de dirección en una de las series más icónicas de HBO, Juego de Tronos.

Y no podía faltar en su curriculum algún trabajo para El Deseo, la productora de Pedro Almodóvar con el que ha trabajado su madre.

#4. Pasado musical

Aunque no tiene pinta de que vaya a dedicarse a la música de manera profesional, está claro que no le faltan genes. De hecho, siendo solo una niña de 7 u 8 años creó un grupo llamado India Gitana, que es el nombre que ahora utiliza en sus redes sociales. Daba sus conciertillos para la familia junto a su gran amiga Lucía Fernanda, la hija de Antonio Carmona y Mariola Orellana.

#5. Artes plásticas

Parece que los genes artísticos de Lola se han inclinado más hacia las artes plásticas. No hay más que echar un vistazo a su muro de Instagram para reconocer un estilo y talento muy personales.

Aunque destaca, sobre todo, en el dibujo. Suele utilizar el blanco y negro y muy a menudo suelen llevar una fuerte carga de reivindicación social.

#6. Enamorada

Al haber crecido al margen de la fama, ha hecho que se conozca poco de su vida privada, aunque sí ha trascendido una relación con el cantante de Naked Family, Antonio García Iguaz. Aunque no es dada a compartir fotos de pareja.