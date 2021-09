Little Mix, una trilogía de divas para la portada de Between us

El próximo 12 de noviembre Little Mix pondrá a la venta en todo el mundo su nuevo proyecto musical. Between us será un álbum recopilatorio con algunas de sus canciones más icónicas que, sin embargo, contará con algunas sorpresas para los seguidores más acérrimos de la formación.

Las chicas continúan desvelando nuevos detalles con cuentagotas de este álbum del que también han mostrado una espectacular portada en la que comparten el mismo vestuario de telas de seda azul y con el que muestran y esconden a la vez, su tripa de embarazadas. Una portada que quedará para la historia con dos de sus tres componentes esperando su primer retoño.

Y mientras van naciendo esos afortunados bebés, van viendo la luz detalles sobre un disco en el que incluirán 5 canciones inéditas con las que el trío celebrará sus primeros 10 años de carrera musical y discográfica desde que triunfaran en el Factor X británico.

Por el camino Jesy Nelson se despidió de la formación para recuperar su salud mental mientras Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock y Jade Thirlwall continuaban adelante. El nuevo disco se plantea como un recopilatorio de los grandes éxitos para la girlband, pero desde ya mismo avisan de que habrá sorpresas dentro de él. "Incluirá todos nuestros éxitos, pero también unas cuantas canciones nuevas que no podemos esperar a que escuchéis", han escrito en sus redes sociales.

Little Mix pondrá a la venta Between us el 12 de noviembre pero no ha desvelado aún el listado de canciones: "No podemos agradeceros lo suficiente por vuestro apoyo durante estos últimos 10 años... Este álbum es para cada unx de vosotrxs que ha escuchado nuestra música, comprado un álbum o cantado a pulmón en nuestros shows. No estaríamos aquí lanzando este álbum si no fuese por vosotrxs" escribían en su perfil oficial de Twitter.

¡Tenemos muchísimas ganas de saber cómo suena su nueva música inédita, además de la reedición de sus grandes éxitos que dará sentido a ese álbum recopilatorio! Los últimos rumores indicaban que el trío lo había dejado todo preparado para el estreno, videoclips rodados incluidos, especulando con Boys como posible single tras la canción que da nombre al disco: Between us. De momento no hay ni una sola pista de qué otros hits de Little Mix formarán parte del CD.