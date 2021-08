Little Mix, convertidas en reinas en su nueva canción ‘Love (Sweet Love)’

¡Las chicas de Little Mix están que no paran! En cuestión de días han anunciado la publicación de un álbum muy especial con motivo de su 10º aniversario, dos de sus componentes (Perrie y Leigh-Anne) han sido madres y también hemos conocido una nueva versión 'girl power' con más artistas de su éxito junto a Anne-Marie. Y por si esto no fuese suficiente, en cuestión de horas podremos escuchar una nueva canción para ellas que podría estar incluida en su nuevo disco Between Us, con fecha de salida prevista para el 12 de noviembre.

En las últimas horas del domingo apareció en sus redes sociales un brevísimo fragmento, de apenas 3 segundos, con unas imágenes de lo más misteriosas. Las flores y lo que parece a simple vista la celebración de una boda protagonizan ese pequeño fragmento que deja muchas más dudas que certezas, así como su banda sonora: tres golpes de sonido y un '¡ah!' para cerrarlo. Y cómo no, sus fans estuvieron avispadxs al adivinar que se trataba del anuncio de un nuevo sencillo para su repertorio.

Ya sabemos cómo se llamará y su fecha de lanzamiento. Love (Sweet Love) es el título del primer sencillo en solitario para Little Mix desde Confetti, la canción que da nombre a su trabajo de estudio más reciente hasta la fecha y publicado en noviembre de 2020. También han revelado la que será la carátula de este próximo sencillo para ellas, y en la que aparecen convertidas en unas auténticas reinas con sus coronas en la cabeza. Leigh-Anne es la encargada de ocupar el trono, mientras Jade y Perrie posan a ambos lados de ella. Aunque también hay quien ha visto una referencia a la Virgen María, al más puro estilo Zahara.

Por ahora, las artistas no han dado ni un solo detalle más sobre este nuevo sencillo, ya que a su anuncio oficial en redes acompaña únicamente un escueto "Love (Sweet Love) FRIDAY" con el que comunicaban que este mismo viernes, 3 de septiembre, podremos escucharlo al completo. Y por supuesto, sus fans han enloquecido ante la inesperada noticia, siendo "OMG" ('Oh my God') el comentario más repetido en su post de Instagram.

¡Tenemos muchísimas ganas de saber cómo suena Love (Sweet Love)! Una canción que no será ni mucho menos la última que nos brinden las chicas de Little Mix en este 2021, sabiendo ya por ellas mismas que en Between Us habrá unas cuantas sorpresas en forma de música inédita, además de la reedición de sus grandes éxitos que dará sentido a ese álbum recopilatorio. ¡Mucho amor para todxs!