Maná lanza su nueva versión de ‘El Reloj Cucú’ con la espectacular voz de Mabel, de 12 años

Tras anunciar esta nueva versión hace unos días, Maná ha lanzado hoy, 24 de septiembre, El Reloj Cucú junto a Mabel. Esta joven artista tiene tan solo 12 años y ha sorprendido a quienes no la conocían con su espectacular voz.

Este tema, como comentamos, forma parte del repertorio clásico de la banda mexicana. Salió hace más de 26 años, el 25 de abril de 1995, siendo una de las pistas del álbum Cuando los ángeles lloran.

Ahora, han querido darle un aire diferente con la incorporación de la jovencísima Mabel. Es un nombre que en España nos recuerda inevitablemente a la autora de Finders Keepers y Don't Call Me Up. Sin embargo, no se trata de la misma persona. Esta niña participó en La Voz Kids y el grupo contactó con ella a través de las redes sociales.

Gracias al documental que lleva el mismo nombre de la composición (y está disponible en YouTube), sabemos que ella y Fher Olvera, vocalista de la formación, tienen algo en común: crecieron sin la figura de un padre, por lo que tratan de homenajear a las madres solteras. El resultado, a continuación:

Maná - El Reloj Cucú (feat. Mabel) [Visualizer]

Después de forjar su amistad con la música como punto en común y el suceso anterior, grabaron esta nueva revisión del tema en un proceso realmente entrañable. Mabel estaba muy emocionada por la oportunidad, y Maná la trató como si fuera una hija.

En el mencionado documental, podemos ver la cercanía con la que le habla Fher en el estudio: "Relájate, siéntela... cántala desde el corazón, desde tus entrañas, desde lo más profundo de tu corazón y de tu alma".

Presentación en directo en los Premios Billboard

Pocas horas antes de que el tema llegara a todas las plataformas, Maná y Mabel presentaron en directo la canción. Fue en los Billboard de la Música Latina 2021, en los cuales Bad Bunny arrasó con 10 premios. Puedes ver esta emocionante actuación en el canal de YouTube de Telemundo.

La banda mexicana, para muchos la más relevante del pop rock latinoamericano, recibió el nuevo premio Icono en la ceremonia mencionada. Un galardón que reconoce su exitosa trayectoria a lo largo de más de tres décadas.